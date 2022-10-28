تشافي: يجب أن نتقبل الواقع

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أعرب تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الإسباني عن استيائه من الخسارة ضد بايرن ميونخ 0-3 أول من امس ، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، في معقل البلوغرانا «كامب نو».

وقال تشافي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «شكرا للجماهير على الدعم غير المشروط، أظهروا ذلك منذ وصولي، واليوم كانت الأجواء غير عادية». وأضاف: «بايرن كان أفضل ولا يمكننا لوم أنفسنا على شيء، إنه واقعنا الآن، خرجنا من دوري الأبطال وسنركز على بطولات أخرى».

وتابع تشافي: «لم نصل لمستواهم هم كانوا أفضل، في ميونخ كنا نحن الأفضل، والإقصاء أثر علينا نفسيا، غدًا سنتدرب ونفكر في الدوري. كانت هناك توقعات كبيرة على هذا الفريق، لعبنا في مجموعة معقدة، وكان الإقصاء قاسيا للغاية».

وأوضح المدرب أن برشلونة الذي سينافس في الدوري الأوروبي، عليه أن يركز على المنافسات الأخرى، قائلا «يجب أن نبتعد عن دوري الأبطال، وأن نواجه الواقع الجديد». وعن الصافرات ضد بوسكيتس، علق: «قلت بالفعل إننا يجب أن نكون متحدين، ونواجه الموقف، فقد تم إقصائنا من دوري الأبطال لكن الموسم لا ينتهي في أكتوبر، هناك المزيد من المسابقات متبقية. إنها نكسة، ويجب أن نحلل ما حدث». وأتم: «الشيء الرئيسي هو أخطائنا، لم نكن على المستوى بسبب قلة الفعالية والأخطاء الكثيرة، والطريقة التي نغادر بها البطولة قاسية، نذهب بشعور سيء».

