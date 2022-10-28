إنزاغي: تجاوزنا التوقعات

دوليه

شدد سيموني إنزاغي مدرب إنتر الإيطالي، على أن مواجهة برشلونة في مباراتي دور المجموعات عززت من ثقة لاعبي النيراتزوري، مؤكدا أن الفريق تجاوز التوقعات بتأهله رسميا للدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا. وفاز إنتر على ضيفه فيكتوريا بلزن 4-0 بالجولة الخامسة من مرحلة المجموعات، ليصل الإنتر للنقطة رقم 10 ويتأهل رسميا للدور التالي. وقال إنزاغي، في تصريحات أبرزها موقع «فوتبول إيطاليا»: «بعد قرعة المجموعات كنا نأمل في التأهل، كنا نعلم أنها مجموعة صعبة للغاية، لكننا تجاوزنا التوقعات وهؤلاء اللاعبين يستحقون تصفيق كثير». وأضاف: «كنا بحاجة للقيام بشيء خاص من أجل تحقيق هدفنا الأول الذي حددناه للموسم، لقد تطورنا مباراة تلو الأخرى، ومباراتي برشلونة عززت من ثقتنا بأنفسنا، نحن سعداء». وتابع: «لقد استعدنا لوكاكو وغاليارديني، ونأمل أن يعود بروزوفيتش في غضون أيام قليلة، مع وجود العديد من المباريات المتقاربة، فمن الجيد للمدرب أن يكون لديه خيارات أمامه».

