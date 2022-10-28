كلوب: واجهنا صعوبات كبيرة

دوليه

أكد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، أن هناك صعوبات كبيرة واجهت الريدز، رغم الفوز الكبير على مضيفه أياكس 3-0، في مسابقة دوري أبطال أوروبا. وقال كلوب، في تصريحات لشبكة «بي تي سبورت» عقب انتهاء اللقاء: «كانت لدينا نصف ساعة صعبة، إذ مارس أياكس الكثير من الضغط.. كنا بحاجة للدفاع بشغف كبير في هذه اللحظات، لكن هذا جيد.. إنها مباراة خارج الأرض في دوري الأبطال، وعليك أن تمر بهذه المراحل». وأضاف: «في الشوط الثاني كانت بداية جيدة، وسجلنا هدفين رائعين، وسيطرنا على المباراة منذ ذلك الحين.. لعبنا بطريقة الماس، وهو أمر جديد بالنسبة لنا، لكننا لم نرغب في إشراك داروين على الجناح، لذلك لعبنا بشكل مختلف قليلا.. عليك أن تتكيف وهذا ما فعلناه». وأشاد كلوب بنجمه داروين نونيز الذي أحرز الهدف الثاني، وقال: «لعب مباراة جيدة حقا في الاتجاهين.. لقد لعب بقلب كبير اليوم وقد أحببت ذلك كثيرا». واختتم: «لقد وصلنا إلى مراحل خروج المغلوب، ولم أعتبر ذلك أمرا مفروغا منه.. إنها حقا مهمة كبيرة.. نحن منهكون لكننا نشعر بالارتياح».

