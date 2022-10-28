الزمالك والأهلي في «السوبر»

دوليه

سيكون ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية مسرحا لقمة نارية تجمع بين قطبي الكرة المصرية الزمالك والأهلي في لقاء السوبر المحلي مساء اليوم.ويخوض الزمالك مباراة السوبر كونه بطل الثنائية المحلية الدوري والكأس وهو صاحب الملعب اليوم فيما يلعب الأهلي المباراة بعد احتلاله الوصافة في البطولتين.

وهذه المواجهة هي الثامنة بين الغريمين الكبيرين في بطولة السوبر المصري حيث فاز الأهلي من قبل في 5 مباريات بينما توج الزمالك باللقب في مناسبتين .ويمثل اللقب ضرورة قصوى للفريقين ما ينذر بمباراة نارية سيحاول فيها كل طرف التفوق وحصد اللقب وتحقيق أهدافه مستعينا بعدة عوامل مساعدة.

الزمالك حقق الثنائية في الموسم قبل الماضي ونجح في الحفاظ على لقب الدوري في الموسم الماضي رغم معاناته من إيقاف القيد ورحيل الكثير من نجومه دون تعويضهم بلاعبين جدد.ويأمل الفريق الأبيض في استكمال مسيرة الألقاب بحصد لقب السوبر لتحقيق إنجاز تاريخي بحصد الثلاثية المحلية لأول مرة في تاريخه.

كما أن الفوز باللقب سيزيد من ثقة الفريق وسيؤثر ذلك بالطبع على مشواره في باقي الموسم بجانب تصدير أزمة ثقة لغريمه الأهلي الذي سيواصل وقتها الابتعاد عن منصات التتويج وسيقع تحت ضغط كبير في باقي الموسم.

ويغيب عن الزمالك في مباراة اليوم مدافعه الأول محمود الونش للإصابة بجانب الثنائي المنضم حديثا نبيل عماد دونغا لاعب خط الوسط القادم من بيراميدز للإصابة في ركبته وأيضا السنغالي إبراهيما نداي لنفس السبب.ومن المنتظر أن يلعب الزمالك بتشكيلة تضم محمد عواد أحمد فتوح حسام عبد المجيد ومحمد عبد الغني وحمزة المثلوثي وعمر جابر وإمام عاشور وروقا وزكريا الوردي وزيزو وسيف الدين الجزيري.

وسيكون على أهبة الاستعداد النجم والقائد شيكابالا للدفع به حسب سير المباراة بجانب الثنائي سيد نيمار والوافد الجديد سامسون أكينيولا.ومن باب التفاؤل قرر الزمالك ارتداء الزي الاحتياطي باللون الأزرق بعدما فاز به في مواجهاته الأخيرة على الأهلي.

على الجانب الآخر لا بديل أمام الأهلي سوى الفوز باللقب لمصالحة جماهيره الغاضبة من الموسم الماضي الذي خرج فيه الفريق صفر اليدين.

ويعلم الأهلي جيدا أن الفوز اليوم على الغريم الزمالك له فوائد كثيرة أهمها العودة لمنصات التتويج واستعادة الثقة المفقودة من الموسم الماضي بجانب إدخال المنافس في مرحلة شك وتصدير أزمة له.ويغيب عن الأهلي في مباراة اليوم نجم وسطه المالي أليو ديانغ للإصابة ينما خرج بعض اللاعبين من حسابات الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر مثل رامي ربيعة ومحمد محمود وزياد طارق ورأفت خليل ومصطفى سعد بجانب محمود كهربا للإيقاف من قبل الاتحاد الدولي «فيفا».ومن المنتظر أن يلعب الأهلي بتشكيلة تضم محمد الشناوي ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وأكرم توفيق وعلي معلول وحمدي فتحي وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر وبرونو سافيو وشادي حسين.وأسندت مهمة إدارة مباراة السوبر المصري بين الزمالك والأهلي إلى طاقم حكام برتغالي بقيادة الحكم الدولي فابيو خوسيه.

