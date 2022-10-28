القادسية استعاد عافيته على حساب كاظمة

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استعاد القادسية عافيته وأظهر جزءًا من شخصيته بتغلبه على كاظمة 2-0 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس على ستاد صباح السالم ضمن الدور ربع النهائي لكأس ولي العهد. وسجل هدفي الأصفر الذي حجز مقعده في الدور نصف النهائي عيد الرشيدي (82) والأردني أحمد الرياحي (90+5).

وكان القادسية الطرف الأفضل في المباراة بعد أن سيطر على منطقة الوسط بفضل تحركات القائد بدر المطوع وعبدالعزيز وادي ومشاري العازمي والنشيط أحمد شبيب والمتألق عيد الرشيدي، ولولا سوء الحظ الذي لازم مهاجم الفريق العاجي سيدريك هنري لسجل الأصفر أكثر من هدف في الشوط الأول.

وتفوق الصربي بوريس بونياك مدرب القادسية على مواطنه زيلكو ماركوف مدرب كاظمة الذي هزم الأصفر بنتيجة 3-1 في الدوري عندما كان ناصر الشطي يشرف على القادسية.

في المقابل، غابت خطورة كاظمة باستسلام شبيب الخالدي للرقابة اللصيقة التي فرضها عليه دفاع القادسية، وخروج الإسباني جاي ديمبلي بسبب الإصابة، في حين كان بديله الأردني أحمد عرسان الأنشط هجومياً.

وانتظر الأصفر حتى الدقيقة 82 عندما وصلت الكرة إلى المطوع الذي توغل بها وأرسلها إلى عيد الرشيدي فسددها الأخير مباشرة في مرمى الحارس حسين كنكوني.

وعزز البديل أحمد الرياحي تقدم القادسية بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، بعد تمريرة من البديل الآخر نايف زويد، انطلق بها الرياحي وتجاوز المدافع ثم سدد في المرمى.

وأشهر الحكم أحمد العلي البطاقة الحمراء مرتين للاعبي كاظمة، الأولى لمبارك سعيد بعد توجيهه ضربة بالكوع لأحمد الرياحي، والثانية للجزائري عماد عزي لنيله البطاقة الصفراء الثانية. وكان السالمية تأهل إلى الدور نصف النهائي، بعد فوزه الكبير على برقان بنتيجة 8-1 أول من أمس أيضاً في اللقاء الذي جمعهما على ستاد محمد الحمد. وضرب السماوي بقوة في أول 6 دقائق بتسجيله هدفين عن طريق العاجي جمعة سعيد (3) ومبارك الفنيني (6)، ثم أضاف العراقي آسو رستم هدفين في الدقيقة 18 من ركلة جزاء، وفي الدقيقة 24 لينتهي الشوط الأول برباعية نظيفة للسالمية.

وفي الشوط الثاني، أضاف السماوي رباعية أخرى عن طريق كل من: عذبي شهاب (46) والفنيني (58) وفهد مرزوق (73)، ورستم (87).

