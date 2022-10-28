الكويت وكاظمة يلتقيان الفحيحيل والسالمية في «سوبر اليد»

محلية

يلتقي اليوم الكويت مع الفحيحيل في الـ 07:30 مساء، ويسبقها لقاء السالمية مع كاظمة في الـ 05:30 على صالة اتحاد كرة اليد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة ضمن النسخة الثالثة من بطولة كأس السوبر إيذاناً بانطلاق الموسم الجديد لكرة اليد.

واعتمد الاتحاد نظام البطولة على مدى يومين (اليوم وغدا) بمشاركة أندية الكويت وكاظمة والسالمية والفحيحيل حيث أخذ الاتحاد الأول والثاني (الكويت وكاظمة) في الدوري، والثاني والثالث (السالمية والفحيحيل) في الكأس بما أن الكويت بطل الكأس أيضاً، على أن يلتقي غدا الفائزان في المباراة النهائية، فيما يلعب الخاسران على المركز الثالث.

ويبدو الكويت المرشح الابرز لمواصلة هيمنته على البطولات المحلية التي يسيطر عليها طوال الموسم العاشرة الماضية، وهو استعد للبطولة بأفضل صورة من خلال مشاركاته الخارجية القوية إذ شارك الأبيض في البطولة العربية في تونس واحتل المركز الثالث خلف الترجي البطل والزمالك الوصيف، فيما احتل المركز التاسع في بطولة «سوبر غلوب» الدولية التي اقيمت في السعودية.ويقود الأبيض المدرب الوطني هيثم الرشيدي الساعي إلى مواصلة انجازته مع الفريق من خلال الظفر بأول ألقاب الموسم. ويعتمد الرشيدي على مجموعة مميزة من اللاعبين المحليين مدعمة بالمحترفان الكوبي - القطري فرانكيس مارزو والبرتغالي انخيل هرنانديز. ومن المتوقع أن لا يجد الكويت صعوبة في تجاوز الفحيحيل نظرا للفارق الفني بين الطرفين.

وفي المباراة الثانية يسعى كاظمة الذي استعد للبطولة بالمشاركة في بطولة ودية في البحرين ظفر بلقبها، إلى تخطي نظيره السالمية الطامح بدوره إلى تقديم أفضل مستوياته وتأكيده رغبته في المنافسة الجدية الموسم الحالي.

