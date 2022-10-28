خطوات بسيطة لحماية هاتفك من القرصنة

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نواجه في العصر الرقمي الذي نعيشه الكثير من الهجمات الإلكترونية التي تستهدف هواتفنا الذكية، خاصة إذا كان صاحب الهاتف يشغل مركزا حساسا، لذا من المهم أن يكون المرء على دراية بكل الوسائل المتاحة لمواجهة القراصنة الإلكترونيين.

وتوفر هواتف آيفون خاصية «وضع الإغلاق» وهي ميزة أمان يمكنها حماية هاتفك من الهجمات الإلكترونية المتطورة إلا أن هذه الميزة تعمل على تعطيل وحظر الكثير من الأشياء، لذا لن يعمل الهاتف بالطريقة المعتادة أثناء تشغيل هذا الوضع.

ولتفعيل «وضع الإغلاق»، ينبغي فتح الإعدادات ثم النقر على «الخصوصية والأمان» واختيار «وضع الإغلاق» وتشغيله بالنقر على الخيار مرتين. يذكر أنه لتعطيل وضع الإغلاق يتم اتباع نفس الخطوات.

لكن تجدر الإشارة إلى أن تفعيل «وضع الإغلاق» يغير من طريقة عمل الهاتف، ومن بين هذه التغييرات: حظر معظم أنواع مرفقات الرسائل،وحظر بعض تقنيات الويب المعقدة، مما قد يتسبب في بطء تحميل بعض المواقع أو عدم عملها بشكل صحيح. كما ان مكالمات الفيديو من «فيس تايم» سيتم حظرها ما لم تكن قد اتصلت مسبقا بهذا الشخص كما ستتوقف دعوات الخدمة من «أبل». وستزال ألبومات الصور المشتركة كما لن يكون ممكنا توصيل جهازك بملحق USB أو كمبيوتر آخر قبل إلغاء الخاصية.

