ليلة «مضيئة» في عمَّان

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شهدت العاصمة الاردنية عمان وعدد من مدن المملكة ليلة مضيئة مع توالي ضربات البرق في سمائها تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي تسود مناطق شرق المتوسط . وسقطت زخات من المطر كانت احيانا غزيرة ومصحوبة بالبرق والرعد وتساقط حبات من البرد وحذرت دائرة الأرصاد الجوية الاردنية من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها البحر الميت. كما نبهت من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية وتدني مدى الرؤية الأفقية والغبار خاصة في مناطق البادية. وامتد تأثير العاصفة المدارية الى الشمال لتشهد العاصمة السورية دمشق وريفها امطارا غزيرة مصحوبة بالبرق والرعد تزامنا مع انخفاض سريع بدرجات الحرارة في عموم البلاد.