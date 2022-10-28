نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات.. «كلمة السر» في الوقاية من السكري

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توصلت دراسة طبية حديثة إلى أن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات، يساعد في الوقاية من مرض السكري (2)، ويخفض نسبة السكر في الدم للأشخاص المصابين بداء السكري وأولئك المعرضين للإصابة بالمرض.

ووفق الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة «تولين» بولاية لويزيانا الأميركية، ونشرت نتائجها في مجلة «غاما نيتورك أوبن»، فإن الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات تقلل الهيموغلوبين السكري A1C، والذي يعتبر مؤشرا لمستويات السكر في الدم لدى المصابين بالسكري من النوع 2. وشملت الدراسة مشاركين تراوحت أعمارهم بين 40 و70 عاما، تراوحت نسبة السكر في الدم لديهم بين مستويات ما قبل الإصابة بالمرض، وتلك المثالية لظهور الداء، علما بأن الجميع لم يتناول أي دواء.

وأعطي فريق أغذية تحتوي أقل من 40 غراما من الكربوهيدرات خلال الأشهر الثلاثة الأولى، وأقل من 60 غراما للأشهر التالية من 3 شهور وحتى 6.

وقارن الباحثون فحوصات المجموعتين، الأولى وهي التي تتناول نظاما غذائيا منخفض الكربوهيدرات، والأخرى التي استمرت في نظامهما الغذائي العادي، ووجدوا انخفاضا في الهيموغلوبين السكري A1C بالنسبة للمجموعة الأولى.

