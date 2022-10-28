بيلا «الفلسطينية»

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أثارت زيارة قامت بها عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد الى معرض للتطريز الفلسطيني في العاصمة القطرية الدوحة الكثير من مشاعر التأثر والفخر لدى عارضة الأزياء الأميركية، المولودة لأب فلسطيني وأمّ هولندية، والتي تزور قطر لحضور معرض عن تاريخ التطريز الفلسطيني.

وكتبت حديد عبر إنستغرام «هبطت في الدوحة وتوجّهت مباشرةً إلى مشاهدة معرض فلسطين الجديد المذهل» وأرفقت تعليقها بمجموعة صور من المعرض، بما في ذلك واحدة تجمعها بوالدها محمد حديد. وتابعت «لقد ذرفت الدموع بسبب هذا العرض، وجعلني أكثر فخراً بجذوري وبشعبي الفلسطيني». وختمت بالقول «أحبك يا قطر وأحبك يا فلسطين!».

وحضرت بيلا حديد افتتاح فعاليات «قطر تبدع»، وقامت برفقة عارضة الأزياء الشهيرة نايومي كامبل، بجولةٍ ليلية في متحف الفنّ الإسلامي.وتُعَدّ «قطر تُبدع» منصةً للعروض الفنية والثقافية في جميع أنحاء البلاد، وقد أُسّست، في المقام الأوّل، لتعريف السيّاح بالثقافة المحلية، خاصةً خلال بطولة كأس العالم التي ستستضيفها الدوحة الشهر المقبل.

