«المركزي المصري» رفع معدلات الفائدة بمقدار 200 نقطة

مال وأعمال

في تراجع لمستوى تاريخي أمام الدولار، هبط الجنيه المصري بقوة أمام العملة الأميركية، ليتجاوز مستوى 22 جنيهًا للدولار، وهي المرة الأولى على الإطلاق.

ويأتي تحرك الجنيه المصري بعد قرار البنك المركزي المصري برفع معدلات الفائدة في البلاد بمقدار 200 نقطة أساس، ليصبح سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 13.25 بالمئة و14.25 في المئة على التوالي.

وذكر المركزي المصري في بيانه، «أن سعر صرف الجنيه المصري سيعكس قيمة العملة أمام العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب، وذلك في إطار نظام سعر صرف مرن».

وأوضح المركزي أنه سيتم إلغاء الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد بشكل تدريجي حتى تمام الإلغاء بشكل كام في ديسمبر القادم.

قالت رئيسة مجلس إدارة شركة «ثري واي» لتداول الأوراق المالية، رانيا يعقوب، إن خطوة تعويم الجنيه المصري كانت متوقعة، وذلك في ظل ارتفاع معدلات التضخم منذ بداية العام، وتحديدا منذ اندلاع أزمة أوكرانيا.

وأضافت أن الجنيه المصري قد تراجع أمام الدولار بنحو 15 بالمئة، وذلك بعد اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية بالمركزي المصري،

وأوضحت يعقوب أن الحكومة المصرية قد قامت باتخاذ خطوات تهدف لحماية الفئات الأكثر تأثرا بالخطوة، وذلك بعد أن رفعت الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه، وزيادة المعاشات. ومن جهة أخرى، أوضحت رئيسة مجلس إدارة شركة «ثري واي» أن القرار سينعكس إيجابيًا على قطاعات في البورصة المصرية، والتي ستستفيد من عملية إعادة تقييم الأصول عقب تراجع الجنيه أمام الدولار.

وأوضحت أن بعض القطاعات ستستفيد أيضًا من قرار رفع معدلات الفائدة، مثل قطاعات البنوك والبتروكيماويات والإسكان وغيرها.

التأثير على بورصة مصر

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إي جي إكس 30» بنسبة 4.2 بالمئة ، وكانت أبرز القطاعات ارتفاعًا هي قطاع الموارد الأساسية بنسبة 7 بالمئة، وقطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 5.07 بالمئة، وقطاع الخدمات والمنتجات الصناعية بنسبة 4.88 بالمئة.

وقال الوسيط المالي المعتمد بالبورصة المصرية، محمد مهدي عبدالنبي، إن قرار تحريك أسعار صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية قد انعكس بشكل إيجابي قوي على السوق المصري.

وأوضح عبدالنبي أن التأثير الإيجابي للقرار على السوق سيكون مؤقتًا، مشيرًا إلى وجود ترقب من قبل المستثمرين لحجم التمويل الذي ستحصل عليه مصر من صندوق النقد الدولي.

