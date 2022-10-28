بنك مصر رفع عائد «شهادات القمة» إلى 17.25 %

مال وأعمال

قام بنك مصر، برفع سعر عائد إصدار شهادة القمة لمدة 3 سنوات بعائد سنوي 17.25 في المئة ويصرف العائد سنويًّا، كما قررت لجنة الأصول والخصوم بالبنك زيادة سعر العائد على شهادة القمة 3 سنوات ذات العائد الشهري لتصبح بعائد 16 في المئة سنويًا بدلًا من 14 في المئة اعتباراً من أمس الخميس، ويطبق ذلك فقط للشهادات الجديدة أو المجددة تلقائيًا، وأصدر البنك ذات الشهادة بسعر 16.25 في المئة سنويًا بدورية صرف العائد ربع سنوي، هذا ومتاح استرداد قيمة الشهادة وفقًا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة. ويمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك التي يصل عددها إلى أكثر من 800 فرع ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، أو من خلال تطبيق الموبايل البنكي BM Online، وماكينات الصراف الآلي والتي يبلغ عددها أكثر من 4000 ماكينة.