التوعية الأخلاقيّة

إيمانيات

لقد انتهج الإسلام سبيل التوعية الأخلاقية وتكوين المعرفة بالخلق والقيم الإنسانية النبيلة، وتحديد نوعية السلوك القويم، والحثّ على الالتزام به، والتحذير من سوء الخلق وتنفير المؤمن منه. انتهج الإسلام هذا الأسلوب من أجل أن يكوِّن وعياً أخلاقياً سليماً وفهماً علمياً لكلِّ سلوك يمارسه الإنسان، ليعرف قيمته ونتائجه وجزاءه؛ وليتعامل معه بوعي وتقدير واقعي لما يستحق من العناية والأهميّة. وقد تواردت الآيات والأحاديث والتوجيهات الإسلامية للتأكيد على إهتمام الإسلام وعنايته بهذا الجانب الإنساني النبيل وتحريك وجهة الإنسان المسلم نحوه. ومن هذه النصوص مدح القرآن الكريم للنبيّ العظيم محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) بقوله: (وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ) (القلم/ 4). وقوله تعالى: (فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) (هود/ 112). وقوله تعالى: (وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا * قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا) (الشمس/ 10). وقوله الرسول الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) حينما سُئل: «أيّ المؤمنين أفضلهم إيماناً؟ فقال: أحسنهم خُلُقاً». وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «إنّ الله تبارك وتعالى ليعطي العبد من الثواب على حُسْن الخُلْق كما يعطي المجاهد في سبيل الله». وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «إنّ الصبر والصدق والحلم وحُسْن الخُلْق من أخلاق الأنبياء، وما يوضع في ميزان امرئ يوم القيامة شيء أفضل من حُسْن الخُلْق». وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «إنّكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فسعوهم ببسط الوجه وحُسْن الخُلْق». وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «إنّما بُعِثْتُ لأُتمِّمَ مكارِمَ الأخلاق».

وكما حثّ الإسلام على حُسْن الخُلْق، واهتمّ بتنمية الوعي الأخلاقي وزيادة المعرفة الأخلاقية والتوجيه نحو القيم والمفاهيم الإنسانية السامية، حذّر كذلك من سوء الخُلْق ومن انحدار الإنسان نحو الرذيلة والتسافل الأخلاقي، وقد اعتبر الإسلام سوء الخُلْق تشويهاً للطبيعة البشرية وعذاباً للنفس الإنسانية، لأنّ الأخلاق الفاضلة منسجمة مع الاستقامة الفطرية للإنسان، وسوء الخلق انحراف مضاد للطبيعة الإنسانية النقيّة، فقد ورد في الحديث الشريف: «مَن ساء خُلقه عذّب نفسه». لأنّ صاحب الخُلْق السيِّئ يعيش دوماً في صراع نفسي بسبب التوتّر الحاصل بينه وبين مَنْ يتعامل معهم من الناس لنفورهم منه ورفضهم لمواقفه وسوء تعامله، وهو بعد ذلك أبعد الناس عن الله، لأنّ الله سبحانه متّصف بصفات الكمال، وله الأسماء الحسنى، فكلّما اكتملت أخلاق المرء كلّما كان قُرْبه من الله سبحانه متسامياً إلى الدرجات الكمالية العُلْيا، وكلّما كان سيِّئ الخلق كان بعيداً عن الله محروماً من قربه وفيوضات حبّه ورحمته. لذلك ورد في الحديث الشريف: «تخلّقوا بأخلاق الله». فحُسْن الخُلْق في الإسلام دعوة إلى تكامل الجانب المتعالي في الإنسان؛ جانب الخصائص الإنسانية المتعالية عن الانفعالات والدوافع الغريزية التي لا تعرف سوى التعبير عن ذاتها والاستجابة لمثيراتها، كالغضب الطائش والشّهوة والظلم والانتقام والأنانية والجشع... إلخ. أمّا الخطوات العملية لتربية الحسّ الأخلاقي النبيل وتكامل الشعور بالفضيلة والاندفاع نحوها بدافع ذاتي طبيعي فهي:

- تربية الضمير الأخلاقي (وهو الإحساس الباطني بالخير والشر) الذي يساعد على تمييز مواقف الخير والتطابق معها، وإدراك المواقف الشرِّيرة والابتعاد عنها. ويتكوّن الضمير الأخلاقي من التأثّر بفكرة العقاب والثّواب وترتيب الجزاء وتنامي الشعور بالذّنب والإساءة عند مقارفة الرّذيلة، وتولّد أحاسيس الإرتياح والرِّضا عند ممارسة أفعال الخير والفضيلة؛ فالمسلم عندما ينصر مظلوماً؛ أو يغيث ملهوفاً، أو يساعد محتاجاً، يشعر بالرِّضا والسّرور وهو يمارس هذا العمل، أمّا عندما يسيء ويقارف رذيلة، فيكذب أو يخون أو يغش، فإنّ الضمير الأخلاقي سيتصدّى له، ويقوم بمعاقبته وفرض الندم والألم النفسي عليه، ولن يتركه حتى يُكفِّر عن سقطته هذه، ويعلن توبته واستقامته. وقد جعل الإسلام هذا الإحساس الأخلاقي علامة إيمانيّة يتميّز بها المؤمن عن غيره، فقد ورد في الحديث الشريف: «المؤمن مَن إذا أحسن سَرّته حسنته، وإذا أساء ساءته سيِّئته». ويُروى عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قوله: «إذا سرّتك حسنتك وساءتك سيِّئتك فأنت مؤمن».

- أوجد الإسلام قيماً ومُثُلاً أخلاقية ثابتة كمبادئ أخلاقية واضحة يلتزم بها الإنسان المسلم، ويعتبرها قيماً حياتيةً ثابتةً، كالعدل والرّحمة والإخلاص والأمانة والصدق.. إلخ، وذات قيمة كلِّيّة مطلقة تنطبق على الجميع وتُراعى في كلّ الظروف والأحوال.

