النظم في العلاقات الاجتماعية

إيمانيات

- تنظيم الوقت: أحد عوامل توفيق الإنسان في علاقاته وأموره الاجتماعية هو الاستفادة الصحيحة من الوقت، وتنظيم برنامج الأعمال والمطالعات واللقاءات وغيرها. وتجنّب الفوضى التي تؤدّي إلى الحرمان من كثير من الفرص والندم عليها. ففي وصيّة أمير المؤمنين (عليه السلام) الأخيرة لولديه يقول: «أوصيكما وجميع أهلي وولدي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أمركم». فبقدر ما ينظم المرء أوقاته على الأعمال، بقدر ما يوسّع على نفسه ليجد متّسعاً من الوقت، لم يكن ليحصل عليه لولا هذا الأمر. وقد قسَّم الإمام الكاظم الأوقات إلى أربعة فقال (عليه السلام): «اجتهدوا في أن يكون زمانكم أربع ساعات: ساعة لمناجاة الله، وساعة لأمر المعاش، وساعة لمعاشرة الإخوان الثقاة الذين يعرّفونكم عيوبكم ويخلصون لكم في الباطن، وساعة تخلون فيها للذّاتكم في غير محرّم، وبهذه الساعة تقدرون على الثلاث ساعات».

- العهود والعقود: من مظاهر النظام في الإسلام أيضاً العمل بمقتضى العهود والعقود وتنفيذها بدقّة، حتى يتمّ قطع طريق الإنكار وبروز الاختلافات فيما بعد. يقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ...) (البقرة/ 282). وفي آية أخرى تأكيد على الوفاء بالعهد: (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولا) (الإسراء/ 34). وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفِ إذا وعد». هذا الإهتمام بضرورة الالتزام بالوفاء بالعهد مطلوب، حتى مع غير المسلمين ولو كان عدوّاً، وفي ذلك يشير أمير المؤمنين (عليه السلام) في عهده لمالك الأشتر، بقوله: «وإنْ عَقَدْتَ بينَكَ وبينَ عَدُوِّكَ عُقْدَةً أو ألبستَهُ منكَ ذِمَّةً فحُط عَهدَكَ بالوفاء وارعَ ذمّتك بالأمانة». وإذا كان هذا الحال مع الأعداء، فإنّ الرعية أولى بالوفاء بالعهد بل والإحسان والعطف، وفي ذلك يتابع أمير أمير المؤمنين (عليه السلام) قوله لمالك الأشتر: «وأشعِرْ قلبَكَ الرَّحْمَةَ للرَّعيَّةِ والمَحَبَّةَ لهُمْ واللُّطْفَ بِهِمْ، ولا تكُونَنَّ عليهِمْ سَبُعاً ضارِياً تَغتَنِمُ أكلَهُمْ، فإنَّهُم صِنفَانِ: إمَّا أخٌ لكَ في الدِّين، وإمّا نَظيرٌ لك في الخَلقِ».

- الحرب وشؤونها: إنّ التزام النظام، والانضباط في الحرب، يشكّل عاملاً مهمّاً من عوامل النصر المضافة إلى العوامل الأخرى، كالإيمان بالله، والتوكّل عليه، وتدبير القيادة ووحدتها، والالتزام بالأوامر والنواهي القيادية.. وهذا التنظيم واجب في التدبيرين النظريّ والعمليّ في جهاز الدعم في ساحة الجهاد، وفي ترتيب صفوف الجند والوحدات العسكرية، وكذلك في توقيت الهجوم والإنسحاب، حتى فترات الاستراحة، وذلك لئلّا يضيع الكثير من الجهود ويؤدّي ذلك إلى الهزيمة. وقد كانت سيرة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) كذلك في حروبه، فهو (صلى الله عليه وآله وسلم) قبل دعوته للتعبئة العامّة كان يجمع الأفراد، ويكلّف كلّ شخص بتكليف معيّن لا يتعدّاه لغيره. ومن لوازم النظام التزام العناصر بأوامر القادة، وعدم تخلّفهم أبداً عن ذلك، وبعدهم عن القرارات الذاتيّة، والانفعالات العاطفيّة وغيرها، من الأمور التي قد تؤدّي إلى الهزيمة. وفيما يتعلّق بالإهتمام بالنظام حتى في فترات الاستراحة وأخذ الإجازات يقول تعالى في كتابه الكريم: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (النّور/ 62). وهكذا ينبغي للمجاهد أن يجعل أمر النظام والانضباط في الحرب بكلِّ شؤونها نصب عينيه، وموضع إهتمامه، حتى يتحقّق النصر والعزّة للإسلام والمسلمين بعون الله تعالى.

