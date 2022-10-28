المرأة الصالحة الواعية..

إيمانيات

صاحبة رسالة المرأة الواعية هي مفتاح المجتمع الإسلامي، ودعامة التغيير. لقد خلق الله سبحانه المرأة لتكون عنصراً فاعلاً في المجتمع الإنساني، لأنّها طرفاً أساسياً فيه، تقابل الرجل الطرف الأوّل. فمنهما يتكون أفراد المجتمع الإنساني. قال الله سبحانه: (أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا) (المؤمنون/ 115). المرأة عنصر مؤثِّر جدّاً في المجتمع، فإن كانت صالحة تسبّبت بصلاح المجتمع من خلال الأجواء التي ستحكم هذا المجتمع، فهي القادرة على صناعة أجواء المجتمع الصالح بما أولاها الله سبحانه وتعالى، فدورها حساس جدّاً. ومن هنا فالإسلام لا يريد إلغاء المرأة من المجتمع، بل يريدها وبقوّة، ولكن يريدها نوراً من أنوار الصلاح. فالإسلام يرى أنّ للنِّساء دوراً حساساً في بناء المجتمع الإسلامي، لذا فقد ارتقى بالمرأة إلى الحدِّ الذي تستطيع معه أن تستعيد موقعها الإنساني في المجتمع وأن تخرج عن كونها (شيئاً) حتى تتمكن من خلال ذلك تحمل مسؤولياتها في بنية المجتمع. إنّ بناء المجتمع الصغير وهو الأُسرة ما هو إلّا صورة مصغرة عن المجتمع الكبير، وبناء الأُسرة أمر في غاية الأهميّة، وتضطلع المرأة فيه بالدور الأكبر، وهذا الدور المهم هو شرف كبير للمرأة. نعم، إنّ مسؤولية إدارة المجتمع الإسلامي وتقدّمه تقع على كاهل المرأة والرجل كليهما، كلّ منهما حسب طبيعته وإمكانياته. إنّ الكلام هنا لا يدور حول إمكانية تحمّل المرأة للمسؤولية خارج المنزل أم لا. فلاشكّ أنّها تستطيع. وهو ما لم ينفه الإسلام أبداً. من الملاحظ إنّ أهم دور يمكن أن تقوم به المرأة على مختلف مستوياتها العلمية والدراسية والمعرفية هو دورها كأُمّ أو زوجة، فهذا أهم من كلّ أعمالها ونشاطاتها الأُخرى؛ لأنّه لا يمكن لأحد غير المرأة القيام به. إنّ من الممكن أن يكون لهذه المرأة مسؤوليات أُخرى؛ فليكن. ولكن هذه المسؤولية يجب أن تحظى بالأولوية لديها، وأن تعتبرها مسؤوليتها الأولى والأساس. إنّ الجنس البشري ونموّ طاقات الإنسان الباطنية منوط بهذا الدور، وعليه المعول في الحفاظ على السلامة النفسية والروحية للمجتمع. كما لا ينبغي أن نتجاهل طبيعة هذا الدور في توفير السكينة والطمأنينة والتغلّب على حالات القلق والانهيار والاضطراب. ومن المهم أن تفخر المرأة بأن تكون امرأة؛ امرأة كاملة، وأُنثى كاملة.