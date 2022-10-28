نبيل الفيلكاوي: مهرجان الكويت المسرحي فرصة للتبادل الثقافي

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أكد رئيس مجلس إدارة المسرح الشعبي رئيس نقابة الفنانين والإعلاميين د. نبيل الفيلكاوي ان للنقابة دوراً محورياً ومهماً في رعاية الفنانين والدفاع عنهم، وتحتوي النقابة على أكثر من 120 تخصص في جميع المجالات الفنية، وتتكون من أكثر من 1100 عضو في مختلف القطاعات، والعديد من أعضاء مجلس الإدارة هم من المسرحيين حيث ان النقابة خرجت من رحم اتحاد المسارح الأهلية، ولها دور كبير في اتحاد الفنانين العرب وتأسيس الهيئة العربية للمسرح.

كما اكد حرصه الدائم على المشاركة في مهرجان الكويت المسرحي من خلال فرقة المسرح الشعبي حيث قال : نحن في فرقة المسرح الشعبي حريصون كل الحرص على المشاركة في هذا العرس المسرحي، وأنا شخصيا كانت لي تجارب كثيرة مع المهرجان حيث كانت لي العديد من المشاركات في الدورات السابقة منذ نشأة المهرجان بصفتي مصمم سينوغرافيا، بالإضافة إلى مشاركات أخرى مع الفرق المسرحية الأهلية».

وأضاف ايضا: مهرجان الكويت المسرحي فرصة للتبادل الثقافي، وفرصة للاستفادة من الضيوف من الخليج والوطن العربي، كما نشكر القائمين على المهرجان باستضافة هذه الخبرات لتشاهد الأعمال المسرحية الكويتية الرائدة، كما نشيد بوجود المعهد العالي للفنون المسرحية والذي له دور مهم في تغذية الحركة المسرحية في الكويت، وإعطائها قيمة مضافة.

وعن قيام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بتوفير مقر للفرقة قال: نشكر المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على توفيرهم مقراً لفرقة المسرح الشعبي، ويعتبر المسرح الشعبي أقدم مسرح في الكويت حيث تأسس قبل 65 عاماً، فوجود مقر خاص لهذه الفرقة المهمة هو ضرورة، ويتيح للفنانين الفرصة للاجتماع ومشاركة الأفكار وإنتاج أعمال مسرحية، بالإضافة إلى احتضان الشباب وتشجيعهم على الانخراط بالمهرجانات المسرحية».

كما تطرق الى الجيل الشبابي قائلا: من خلال معاصرتي لثلاثة أجيال فنية، أرى أن الجيل الحالي من الشباب هو جيل مبدع، وأعزو ذلك لكون أغلبهم خريجي المعهد العالي للفنون والمسرحية، ولوجود تراث فني ومسرحي وتجارب كثيرة من جيل الرواد الذي سبقهم، ولكن مع الأسف نجد البعض منهم يركز على الجانب المادي فقط ويفتقد للوعي المسرحي المتمثل بحب المسرح، ويتناسى الدور المهم للمسرح والذي يتمركز حول صقل المواهب وتطوير القدرات الفنية، وانطلاقًا من هذه المفاهيم أدعو الجيل الحالي من الفنانين أن يقتدوا بمن سبقوهم من الرواد الذين قدموا الكثير من العطاءات وقاموا بالعديد من التضحيات في سبيل نهضة الحركة المسرحية، وأن يعوا أهمية المسرح الذي خرج الكثير من النخب والنجوم في تطويرهم شريطة أن يعشقوه ويضحوا من أجله.

