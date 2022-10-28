فالح فايز: العروض المقدمة للجمهور متزنة ومتطورة

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أعرب الفنان القطري فالح فايز، عن سعادته بحضور فعاليات مهرجان الكويت المسرحي في دورته الحالية وقال: «العروض التي تقام بالكويت من افضل العروض التي تقدم للجمهور بشكل متزن ومتطور ومازالوا في الطليعة وفي تطور مستمر، حيث تتزايد العروض المسرحية في الكويت خلال موسم الاعياد لتصل الى 25 عرضاً تقريبا وذلك لوجود دور عرض لجميع الفنانين الكويتيين، مشيرا الى ان المسرح الكويتي هو مسرح عائلي يتم فيه اصطحاب الاهل والاطفال لحضور العرض المسرحي.

وقال ايضا: يسعى المسؤولون في قطر الى استعادة الحركة المسرحية من خلال المهتمين بالفن المسرحي، ولكن ما ينقصنا هو دور للعرض ونصوص اجتماعية تمس الشارع والمواطن القطري.

واضاف « الفنان القطري موهوب ولكن لا نملك المعاهد التي تنمي موهبته وايضا عدم استمرارية الفنان في العمل الفني وذلك يرجع الى نقص العروض المقدمة، واشار الى أن دولة الكويت تجمع فئة كبيرة من الشباب الخريجين من المعهد وفرق شبابية واكاديميين مهتمين بالفن اضف الى ذلك اهتمام الدولة بالفن بمختلف اتجاهاته.

