بشير غنيم: الحركة المسرحية السعودية تخطو خطوات واسعة

النهار Weekend

أكد الفنان بشير غنيم أن مهرجان الكويت المسرحي يعتبر تجمعاً شبابياً جميلاً تبرز من خلاله الوجوه الفنية على خشبة المسرح، وخلال هذه الدورة من المهرجان شاهد أعمالًا متميزة ومجموعة من الممثلين الشباب ولاحظ حضورًا لطلبة المعهد العالي للفنون المسرحية، وأيضًا للمشاركين من المسرح العربي والخليجي بشكل عام.

وأشار غنيم إلى أن الحركة المسرحية السعودية الآن تخطو خطوات متوسعة ومتقدمة مع الحفاظ على المسرح المتعارف عليه من الثقافة المسرحية حيث قال: بدأنا بإيجاد طاقم مسرحي متكامل وهذا ما كنا نفتقده في السابق وبدأنا بعمل معاهد للتدريب المسرحي والأدائي وأعتقد إنه سيكون لدينا مجموعة من الفرق المسرحية التي تتسم بروح التنافس، ومن المقرر إقامة مهرجان مسرحي خليجي في المملكة العربية السعودية هذا العام».

وذكر ان الفنانين المسرحيين السعودين خلال هذه الفترة سيتضاعف عملهم على خشبة المسرح ليلا ونهارا، وذلك للمشاركة وحضور الندوات الفنية ليصبح لديهم إرث ثقافي يمكنهم من خلاله مواجهة العالم، حيث أصبحت المملكة العربية السعودية وجهة سياحية لذلك يجب عليها تقديم الفنون المختلفة كي لا تصبح وجهة ناقصة، واليوم أصبح التركيز على المسرح والفنانين الشباب وتم بناء خشبات مسرحية ومسارح كبيرة لتقديم هذه الأعمال الدرامية.

وأشار إلى أن هناك العديد من الأشياء الإيجابية، بدايةً نحتاج إلى تكوين جمهور مسرحي متعطش للفن والمسرح لاستقطاب الجماهير، وأضاف ان المسرح الخليجي بشكل عام عندما يقدم عرضاً مسرحياً متميزاً سيكون هناك حضور جماهيري مما يخلق نوع من التعارف بين المسرحيين وتبادل وجهات النظر والنصوص والإخراج المسرحي بالإضافة إلى الإضاءة والسينوغرافيا جميعها تحت مسمى الملتقى الفني المسرحي.

