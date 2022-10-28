فرقة «المسرح الشعبي» قدمت العرض الفني «ماردين» ضمن مهرجان الكويت المسرحي الـ 22

النهار Weekend

قدمت فرقة المسرح الشعبي العرض المعنون «ماردين» ضمن فعاليات مهرجان الكويت المسرحي الـ22 ليكون بذلك العرض رقم 130 في تاريخها منذ إشهارها قبل 66 عاما. يدور العرض الذي ألفه وأخرجه نصار النصار حول محطة قطار تدعى «ماردين» تشكل نقطة التقاء لأشخاص من دول عدة أبرزهم بطل العمل ساعي البريد «دلال» الذي يعمل على إيصال الرسائل الخاصة بكل منهم بينما يلامس السياق الدرامي ألم الشعور بالفقدان الذي تذوقه هو بعد التفريق بينه وبين محبوبته «سعاد».

وشكلت الأغنية الموصلية «تحبون الله ولا تقولون» التي غنتها الفنانة العراقية سليمة مراد وسجلتها على أسطوانة في عام 1922 ثم الفنان الكويتي عبدالله الفضالة الذي سجلها أيضا في عام 1928 أحد أعمدة العمل الذي قدم على خشبة مسرح الدسمة إذ ظل البطل «دلال» يرددها داخل المحطة بعد إخباره بوفاة محبوبته «سعاد». وأكد المشرف العام على العمل المسرحي الدكتور نبيل الفيلكاوي لـ «كونا» الحرص على دعم شباب الفنانين وخريجي المعهد العالي للفنون المسرحية وهو ما جبلت عليه الفرقة منذ إشهارها.شارك في العمل الفنانون نصار النصار وفاطمة الطباخ وإسماعيل كمال وشاهين النجار وشهد حسن ومساعد خالد ومحمد عبدالعزيز ومحمد بوكبر ووليد الصقر وعبدالله ارحيل. ويختتم المهرجان المقام برعاية وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري بمشاركة ستة عروض مسرحية يوم السبت المقبل حيث سيتم توزيع الجوائز.

