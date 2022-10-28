يوسف بوهلول: مهرجان الكويت عرس مسرحي مهم في المنطقة

النهار Weekend

أبدى الفنان البحريني يوسف بوهلول عن سعادته بحضوره المهرجان وقال «سعيد جداً بتواجدي بهذا المهرجان، وسعيد لعودتي إلى دولة الكويت الحبيبة والتي لها مكانة كبيرة في قلبي، وأتقدم بالشكر الجزيل للقائمين على هذا المهرجان لإتاحتهم الفرصة لنا باستضافتنا لهذه التظاهرة المسرحية والعرس المسرحي الرائع والمهم في المنطقة». واستذكر بوهلول مشاركته السابقة في مهرجان الكويت المسرحي في دورته الثانية وقال» سبق وأن شاركت في هذا المهرجان بدورته الثانية عام 1990 بعمل تحت عنوان «الستار» والذي حاز على جائزة أفضل عرض مسرحي في المهرجان آنذاك، فأنا ابن البيئة المسرحية الكويتية، علما بأنني خريج المعهد العالي للفنون المسرحية في الكويت». وأشار بوهلول إلى أهمية المهرجانات المسرحية وقال: «وجود مثل هذه المهرجانات هي ضرورة كبرى لصقل مواهب الفنانين واختبارهم، فهي كالبطولات الرياضية التي تقام للرياضيين لتطوير مواهبهم ومعرفة أدائهم ومستواهم الرياضي، فالمهرجانات تهدف إلى إبراز المواهب وإنتاج النجوم، فهي حالة صحية وجانب من جوانب الثقافة المهمة للمجتمع وللحياة بشكل عام». واختتم بوهلول « أتمنى أن يتكلل المهرجان بالنجاح، وأن نرى وجوهًا جديدة تدفع بدماء المسرح الكويتي والخليجي والعربي».