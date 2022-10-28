نيللي كريم تواصل دعم قضايا المرأة في «عملة نادرة»

النهار Weekend

كشفت نيللي كريم أول ملامح مسلسلها الجديد في موسم رمضان 2023، والذي ستناقش به قضية جديدة تخص وضع المرأة في المجتمع، لتنضم إلى قائمة أعمالها التي قدمت بها عدة قضايا للمرأة، وآخرها في مسلسل «فاتن أمل حربي» في موسم رمضان الماضي.

وكشفت الفنانة فردوس عبد الحميد عن انضمامها لمسلسل نيللي كريم الجديد «عملة نادرة»، وكشفت ملامح المسلسل خلال تصريحات لها مع برنامج «إي تي بالعربي»، وقالت إن نيللي كريم تقدم قضية جديدة حول وضع المرأة في المجتمع، خاصة في صعيد مصر، وأضافت أن نيللي كريم تجسد شخصية سيدة تواجه أزمة بسبب حرمانها من الميراث لكونها امرأة، وتخوض حرباً من أجل الحصول على حقوقها.

ولا تعتبر قصة مسلسل «عملة نادرة» هي الأولى التي تقدم بها نيللي كريم قضايا تخص المرأة وقضاياها، وسبق وقدمت نيللي كريم عدة قضايا جادة في أعمالها الفنية وآخرها في مسلسل «فاتن أمل حربي»، والتي ناقشت به نيللي كريم قضايا الطلاق والمشكلات التي تواجه المرأة بعد الطلاق ومعاناتها للحصول على النفقة وغيرها من المشكلات.

