loader

النهار Weekend

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

أروى جودة تستكمل تصوير مسلسل «حرب نفسية»


عادت الفنانة أروى جودة لاستكمال تصوير مشاهد مسلسلها الجديد «حرب نفسية» المكون من 15 حلقة.
وجاء ذلك بعد توقف أكثر من 6 أشهر، حيث تم تصوير المشاهد الأولى من العمل قبل توقفه بسبب انشغال الفنانين بمسلسلاتهم الرمضانية وبعد ذلك اجازات الأعياد والمصيف وسفر معظم الفنانين خارج القاهرة لقضاء إجازة الصيف بصحبة عائلاتهم.
ومسلسل «حرب نفسية» بطولة أروى جودة، جيهان خليل، مصطفى درويش، أشرف زكى، عصام السقا، حسناء سيف الدين، ندى عصام، وغيرهم.
والمسلسل تأليف أيمن الشايب، وإخراج أحمد شفيق، وتجسد أروى ضمن أحداث المسلسل دور سيدة متزوجة من ضابط شرطة ويواجهان العديد من المواقف فى إطار سيكو دراما.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة