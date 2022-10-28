أروى جودة تستكمل تصوير مسلسل «حرب نفسية»

النهار Weekend

عادت الفنانة أروى جودة لاستكمال تصوير مشاهد مسلسلها الجديد «حرب نفسية» المكون من 15 حلقة.

وجاء ذلك بعد توقف أكثر من 6 أشهر، حيث تم تصوير المشاهد الأولى من العمل قبل توقفه بسبب انشغال الفنانين بمسلسلاتهم الرمضانية وبعد ذلك اجازات الأعياد والمصيف وسفر معظم الفنانين خارج القاهرة لقضاء إجازة الصيف بصحبة عائلاتهم.

ومسلسل «حرب نفسية» بطولة أروى جودة، جيهان خليل، مصطفى درويش، أشرف زكى، عصام السقا، حسناء سيف الدين، ندى عصام، وغيرهم.

والمسلسل تأليف أيمن الشايب، وإخراج أحمد شفيق، وتجسد أروى ضمن أحداث المسلسل دور سيدة متزوجة من ضابط شرطة ويواجهان العديد من المواقف فى إطار سيكو دراما.

