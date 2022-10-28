«داك الغالي» أحدث أعمال المغربية أسماء بسيط

النهار Weekend

أنهت المطربة أسماء بسيط تصوير احدث كليباتها الغنائية بعنوان «داك الغالي» وهي اغنية باللهجة المغربية من كلمات ياسر سيداسي، ألحان بشرى القاضي تطويرا للحن فلكلوري، توزيع رشيد محمد علي.

واستعانت شركة تذكار المنتجة للكليب بالمخرج حسن جابر لما له من خبرة كبيرة في مجال الاخراج منذ عمله مع شبكة ام بي سي وتلفزيون دبي وتعامله مع اكبر النجوم مثل نجوى كرم.

واعربت المطربة اسماء بسيط عن سعادتها بالتعاون الاول مع شركة تذكار متمنية دوام هذه الشراكة حيث ان الشركة تعد من كبرى شركات الانتاج الموسيقي في دولة قطر، واسماء اصبح لها شعبية كبيرة هناك منذ سنوات اقامتها بالخليج.

واضافت اسماء ان اغنية «داك الغالي» تعتبر عودة قوية بعد اخر كليب لها بعنوان «منو غيرك» وهي ترى منذ تسجيل داك الغالي في الاستوديو اعجاب المحيطين بالأغنية وبكلماتها وألحانها، وتتمنى ان تصل الى المستمع الخليجي بعد طرحها. الجدير بالذكر ان المطربة اسماء بسيط قد درست العود وأصل الغناء بالمغرب، وهي خريجة برنامج ستار أكاديمي في موسمه الخامس، حيث كانت في سن الـ 16، واستطاعت بوقت قصير في الاكاديمية ان تأسر قلوب جمهور البرنامج.

