قطر تستقبل كأس العالم بـ 14 فندقاً ومنتجعاً جديداً

النهار Weekend

بينما لم يبق سوى ايام قليلة على انطلاق منافسات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ، كشفت قطر للسياحة عن أهم الوجهات السياحية الجديدة حيث تشمل فنادق ومنتجعات ومعالم جذب سياحي والتي ستكون جاهزة لاستقبال مشجعي البطولة. ويمثل عام 2022 عاماً غير مسبوق في مسيرة التطور التي تشهدها قطر وتحولها إلى وجهة سياحية عالمية، وتطلعها إلى زيادة عدد زائريها إلى ستة ملايين زائر سنوياً بحلول عام 2030.

قالت هيا النعيمي، رئيس قسم الترويج بالإنابة في قطر للسياحة: «لقد كان عام 2022 عاماً استثنائياً في قطر حيث شهدنا خلاله افتتاح العديد من الفنادق والمشاريع السياحية الكبرى من مراكز التسوق إلى النوادي الشاطئية والمتاحف والمتنزهات الترفيهية. ونتطلع للترحيب في الأشهر المقبلة بجميع زوار قطر الذين يمكنهم الآن تجربة مجموعة جديدة من الفنادق والمنتجعات السياحية ومعالم الجذب السياحي عالمية المستوى التي تلائم جميع فئات الزوار وتناسب جميع الميزانيات. وبينما يُتوقع أن يزور قطر أكثر من مليون مشجع خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ™، فإن هؤلاء المشجعين سوف يكتشفون في قطر ما هو أكثر بكثير من الملاعب الأيقونية التي شيدتها ومهرجانات المشجعين والمرافق العصرية المتطورة، وذلك بفضل مجموعة من الأنشطة والتجارب السياحية الكثيرة التي سيتم تقديمها في جميع أنحاء قطر بالتزامن مع المنافسات الرياضية».

فنادق ومنتجعات قطر الجديدة 2022

1- منتجع شاطئ فويرط

يقع منتجع شاطئ فويرط الذي تم اقتتاحه مؤخرا على بعد ساعة بالسيارة إلى الشمال من الدوحة. وبفضل رياحها المستمرة وظروفها البحرية المثالية ونعومة رمالها، يعتبر المنتجع وجهة عالمية فريدة لممارسة الرياضات الشراعية.

2- فندق سانت ريجيس جزيرة مرسى عربية

تم افتتاح هذا الفندق في أكتوبر حيث يقع في قلب بورتو أرابيا في جزيرة اللؤلؤة-قطر. يقدم الفندق خدمات ومرافق عالمية المستوى وتجارب طهي رائعة مستوحاه من مدن البحر الأبيض المتوسط.

3- فندق ريكسوس جلف الدوحة

افتتح هذا الفندق للمرة الأولى في عام 1973 باسم فندق الخليج، وسرعان ما أصبح علامة بارزة في أفق المدينة، وقد خضع لعملية تجديد شاملة لمبناه التاريخي. وسوف يعاد افتتاحه في نهاية أكتوبر من قبل فنادق ريكسوس، بالشراكة مع أكور وكتارا للضيافة. ويضم الفندق 350 غرفة وجناحاً وسبعة مطاعم.

4- منتجع أوتبوست البراري

وفي محمية تحيط به الكثبان الرملية الشاهقة والصحراء البرية يقدم منتجع أوتبوست البراري، وهو الأول من نوعه في قطر، 21 نُزلاً فاخراً ومجموعة من المسابح الخاصة التي تمزج بين التجارب الأشبه بالطبيعية والاستدامة والضيافة الفاخرة في منتجع واحد فريد من نوعه يقع ضمن محمية طبيعية فريدة حيث يحاط به الكثبان الرملية الشاهقة والصحراء البرية. وسيكون الافتتاح خلال شهر نوفمبر 2022.

5- منتجع ريكسوس، جزيرة قطيفان الشمالية

يحيط هذا المنتجع ، بمنطقة الجذب الرئيسية بالجزيرة، وهو يمثل حديقة مائية عصرية. كما سيوفر المنتجع خدمات مثل الحمام التركي التقليدي والغرف العلاجية الفاخرة، بالإضافة إلى نادٍ رياضي حصري لعشاق الحيوية والنشاط ونادٍ ترفيهي للأطفال.

6- والدورف أستوريا الدوحة ويست باي

. ويقع فندق والدورف أستوريا الدوحة ويست باي في قلب المنطقة الدبلوماسية بالدوحة ويتألف من 44 طابقاً وغرفاً مستوحاة من فن «الآرت ديكو» ومسبحاً داخلياً فوق السطح وخيارات طعام متنوعة تم إعدادها من قبل طهاة حائزين على نجمة ميشلان.

7- والدورف أستوريا الدوحة لوسيل

يتخذ هذا المنتجع الكبير موقعاً فريداً في قلب لوسيل، ويتميز بشاطئ رملي. حيث تم افتتاح الفندق في 18 من أكتوبر الماضي.

8- ذا نيد الدوحة

يعتبر فندق ذا نيد أحد الفنادق ونوادي الأعضاء الحصرية الأكثر تميزاً في لندن ونيويورك، ومن المقرر افتتاحه في الدوحة خلال شهر نوفمبر في مبنى وزارة الداخلية السابق الضخم على كورنيش الدوحة. سيضم الفندق 90 غرفة و 1 جناحًا وسبعة مطاعم وصالة رياضية وسبا ومسبحاً خارجياً بطول 30 مترًا..

9- فندق ومنتجع شيدي كتارا

يقع شيدي كتارا في قلب الحي الثقافي كتارا وتحيط به الحدائق الفخمة، ومن المقرر افتتاحه في نوفمبر. ويتكون من غرف فاخرة و 32 فيلا ملكية، مع مزيج جمالي أنيق من الثقافة المغولية والعثمانية.

10 و11- رافلز الدوحة وفيرمونت الدوحة

يتواجه هذان الفندقان الفاخران معاً من خلال برجين كبيرين يمثلان الشعار الوطني لدولة قطر الذي يتألف من سيفين متقاطعين. ويستلهم فندق فيرمونت الدوحة تصميمه من اليخوت العملاقة فيما يتميز بردهة شاهقة تضم أطول ثريا في العالم. أما فندق رافلز الدوحة فسيكون فندقًا للأجنحة الفندقية فقط ويتميز بخدمة غرف لا مثيل لها. وسوف يتيح الفندق أماكن مختارة لتناول الطعام والفعاليات خلال منافسات بطولة كأس العالم

12- روز وود الدوحة

يقع فندق روز وود الدوحة وروز وود ريزيدنس الدوحة في برجين مذهلين يستلهمان الشعاب المرجانية في قطر والذي من المقرر افتتاحه قبل نهاية العام حيث سيضم فندق فاخر وشقق ومنتجع صحي ومركز لياقة بدنية على أحدث طراز.

13-فنادق كتارا هيلز إل إكس آر

يستلهم فندق كتارا هيلز الطراز المعماري الاسكندنافي ويعتمد على مواد صديقة للبيئة. ويتكون من 15 فيلا فاخرة تمثل ملاذاً خاصاً وهادئاً في تلال كتارا الخضراء. ومن المقرر افتتاحه في شهر نوفمبر.

14- دبل تري هيلتون الدوحة داون تاون

يقع هذا الفندق على بُعد 10 دقائق فقط من وسط المدينة والعديد من معالم الجذب الشهيرة الأخرى في قطر، وقد افتُتح في أكتوبر ويضم أكثر من 250 شقة فسيحة وخدمية.

