أفراد ومؤسسات المجتمع المدني.. تميزت الجائزة بمشاركاتكم

ديوان Diwan

الشكر والتقدير لأفراد ومؤسسات المجتمع المدني؛ للتفاعل والمشاركة في فعاليات وأنشطة ومسابقات جائزة البغلي للابن البار كافة لعام 2022م والتي تم تنظيمها للسنة السادسة عشرة على التوالي والتي انطلقت فعالياتها، برعاية كريمة من معالي وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، حيث أعلنت مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار عن تنظيم مسابقة جائزة البغلي للابن البار كأحد المشاريع الاجتماعية والأدبية والتوعوية للمبرة، وتم فتح باب المشاركة فيها خلال الفترة من 1 يونيو وحتى 31 أكتوبر 2022م، بالتنسيق والتعاون مع أفراد ومؤسسات المجتمع المدني، لتحقيق عدة أهداف تعود بالنفع على أفراد ومؤسسات المجتمع المدني في دولة الكويت:

أولاً: تشجيع الأبناء على بر والديهم وبر كبار السن.

ثانياً: توطيد وتقوية العلاقات الأسرية.

ثالثاً: توعية المجتمع باحتياجات كبار السن المختلفة.

رابعاً: تفعيل دور الإعلام تجاه قضايا بر الوالدين وبر كبار السن.

خامساً: تفعيل دور كبار السن ودمجهم في المجتمع.

سادساً:الاستفادة من الفائزين بالجائزة كمصدر للتوعية.

سابعاً: التشجيع على العمل التطوعي مع كبار السن.

ثامناً: تعزيز السلوك الإيجابي لدى الأبناء تجاه والديهم وكبار السن.

تاسعاً: رد السلوك السلبي تجاه الوالدين وكبار السن إلى القواعد التي حددها الشرع الإسلامي والدستور والعادات والتقاليد.

سيتم - بمشيئة الله -إعلان أسماء ومراكز الفائزين في المسابقات المختلفة بعد انتهاء لجان التقييم والتحكيم المتخصصة من دراسة مستندات كافة المشاركات. وسيمنح المشاركين شهادة شكر تقديراً للمشاركة في المسابقة، وذلك تمهيداً لتحديد الفنانين الفائزين من أفراد ومؤسسات المجتمع المدني والذين سيتم تكريمهم مع الفائزين في كافة مسابقات الجائزة وتكريم أبناء الكويت البررة لعام 2022م في الحفل الختامي الذي سيقام برعاية وحضور معالي وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية والذي سيتم تنظيم فعالياته في تمام الساعة (8:00) مساء يوم الإثنين الموافق 19/ 12 /2022م في قاعة البركة في فندق كراون بلازا في منطقة الفروانية.

ولقد لمسنا حرص وتفاعل أطياف وشرائح المجتمع كافة في فعاليات وأنشطة ومسابقات الجائزة كافة لهذا العام؛ مما يؤكد ويدل ويعكس مدى الوعي بأهمية وتعزيز أسس وقيم البر بالوالدين وبر كبار السن، والذي أخذنا على عاتقنا توفير الحياة الكريمة لهم وتعميق البر في الوطن والمجتمع من خلال التنسيق مع الجهات العاملة كافة في مختلف القطاعات الحكومية والأهلية والخيرية والخاصة، تأكيداً للسياسات العامة والقرارات والإجراءات التنفيذية التي تم وضعها واتخاذها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن تعزيز العمل الخيري والتطوعي في دولة الكويت، وذلك انطلاقاً من الخاصية التي تتمتع بها دولة الكويت كمركز للعمل الإنساني وتأكيداً على الريادة الكويتية في مجال العمل الإنساني والخيري والتطوعي، مما نتج عنها توفير الدعم الكامل لأفراد ومؤسسات المجتمع المدني للعمل معاً، والتعاون لتحقيق التكامل والوصول إلى أعلى درجة من الجودة والتميز في تحقيق وتنفيذ التوجيهات السامية للقيادة الحكيمة في دولة الكويت، الأمر الذي يعزز ويرسخ العمل الخيري والإنساني التطوعي في المجتمع الكويتي.

و نؤكد دائما على تحقيق أهدافنا من خلال تنظيم الفعاليات و المسابقات في كل عام في دعم قضايا البر بالوالدين وبر كبار السن وتعزيز مبدأ الشراكة الاجتماعية بين مختلف قطاعات الدولة، القطاع الخيري ووزارة الشؤون، ومؤسسات وهيئات المجتمع المدني، متمنياً أن تكون هذه المبادرة مثالا يحتذى دائما في مختلف الجهات العاملة في القطاع الخيري والخاص، كما نؤكد دائما على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في رعاية وخدمة وتأهيل ودمج المسنين، بهدف دعم رسالة وزارة الشؤون الاجتماعية في تنفيذ سياستها فـــي مــجــال رعــايــة وخدمة وتأهيل ودمج المسنين وذلك بتطبيق أساليب الرعاية المختلفة لحالات المسنين الذين يثبت البحث الاجتماعي والدراسة الشاملة احتياجهم للخدمات ووفقاً لاختصاصات إدارة رعاية المسنين وتأكيداً علــى أهــمية الدور الأساسي لكافة المؤسسات الحكومية والأهلية العاملة في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة بإتباع أفضل نظم وسبل الرعاية لكبار السن والعمل علــى نشر الوعي الاجتماعي لقضايا المسنين بهدف المساهمة فــي مــساعــدتـهـم وتسهيل عــملية انــدماجــهـم فـــي المجتمع.

خالص الشكر والتقدير لمعالي وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية على الرعاية الكريمة لجميع أنشطة وبرامج الجائزة لعام 2022 والموافقة على منحي والمبرة الثقة الغالية لدعم ورعاية الجائزة للسنة السادسة عشرة على التوالي ؛ الأمر الذي يضاعف من مسؤوليتنا الأدبية تجاه كبار السن ويؤكد ويعكس مدى النجاح الذي حققته الجائزة على مدار ستة عشر عاما في نشر الوعي المجتمعي بأهمية تعزيز دور كبار السن في تحقيق مفهوم التنمية الشامل في الدولة، حيث تم من خلال هذا التعاون ترجمة توجهات وتطلعات قيادات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في أهمية تفعيل دور جميع أفراد ومؤسسات المجتمع المحلي والمدني والخيري في الشراكة الاجتماعية، من خلال تشجيع وتنميةً فضيلة بر الوالدين في المجتمع، والعمل على إبراز الجانب الحضاري لدول الكويت في مجال رعاية وخدمة وتأهيل المسنين من خلال الفعاليات والأنشطة التي تم تنفيذها من خلال الجائزة في الأعوام السابقة وفي هذا العام.

الشكر والتقدير لكل من شارك وأسهم في دعم ومساندة فعاليات ومسابقات جائزة البغلي للابن البار لهذا العام 2022 م باعتباره مشروعا توعويا وقيميا يعزز مبدأ الشراكة الاجتماعية بين قطاعات الدولة المختلفة الحكومية والخيرية والخاصة ويؤكد أهمية دور أفراد ومؤسسات المجتمع المدني في قضايا البر بالوالدين وبر كبار السن ورعاية وخدمة وتأهيل المسنين.

