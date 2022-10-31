البغلي: جائزة الابن البار شراكة مجتمعية متميزة

ديوان Diwan

أعلنت مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار عن قفل باب المشاركة في مسابقات النسخة السادسة عشرة لجائزة البغلي للابن البار للعام 2022م، والتي يتم تنظيمها برعاية وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، بدوره أكد رئيس مجلس إدارة المبرة العم إبراهيم البغلي على تشرفه برعاية جائزة البغلي للابن البار أحد مشاريع مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار وذلك منذ انطلاقتها الأولى في عام 2007م وحتى النسخة السادسة عشرة منها في عام 2022م، الأمر الذي يسعده وهو يسهم ويدعم عمل زملائه وأبنائه، ويساعدهم في تعزيز القيم وترسيخ قواعد العمل الاجتماعي والإنساني والتطوعي والخيري في دولة الكويت الحبيبة.

وبين البغلي أن مبرة ابراهيم البغلي للابن البار إحدى المؤسسات الاجتماعية ذات الطابع الأهلي التطوعي تعمل في عدة مجالات لخدمة ودعم كل شخص بار بوالديه أو ولي أمره أو أحد أقاربه أو يقوم ببر وطنه ومجتمعه، أو يقوم ويعمل على رعاية وخدمة وتأهيل الوالدين و كبار السن، عن طريق تنفيذ بعض المشاريع التوعوية الهادفة، من خلال تفعيل مبدأ الشراكة الاجتماعية مع أفراد ومؤسسات المجتمع المدني والخيري كافة والمؤسسات الحكومية والخاصة في دولة الكويت لتحقيق عدة أهداف تعود بالنفع على شرائح وأطياف المجتمع الكويتي كافة، مؤكداً على توجه معالي وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية في تشكيل اللجنة المشتركة العليا لتنظيم العمل الخيري وتطويره، والتي ستعمل على تطويره وتحصين وتعزيز فاعليته، عبر توظيف الرؤى والأفكار المشتركة من قبل جهات الاختصاص، لتعزيز ما يقومون بها من أعمال خيرية يفتخر بها العمل الخيري والإنساني داخل الكويت وخارجها. حيث ان «تشكيل اللجنة يأتي تأكيدا على التعاون والتنسيق بين وزارة الشؤون والجمعيات الخيرية، وتأصيلا للعمل الخيري المتجذر والمشرف في الكويت، وسعياً لتقليل الدورة المستندية بما لا يخل بالدور الرقابي على الجمعيات الخيرية، تعزيزا لريادة الكويت وبما ينسجم ومكانتها كمركز إنساني عالمي.

بدأت المبرة في تنفيذ فعالياتها وأنشطتها ومسابقاتها وبرامجها في عام 2007م من خلال تنظيم مسابقة البغلي للابن البار، وأخذنا على عاتقنا مسؤولية تطوير الجائزة وتعدد أنشطتها بإتاحة وإعطاء الفرصة لجميع أطياف المجتمع من مواطنين ومقيمين للمشاركة في هذه الفعاليات من أجل تحقيق أهداف الجائزة بالصورة المطلوبة، فعملنا على استحداث العديد من الجوائز والمسابقات والفعاليات في كل عام، وبتعدد المسابقات يتزايد الأقبال على المشاركة ويتحقق الهدف العام للمشروع. ومنذ عام 2007م وحتى عامنا هذا في 2022م مرت الجائزة بعدة مراحل وكان لديها العديد من الإنجازات التي يشار إليها بفخر واعتزا وأصبحت واقعاً ملموساً يطور العمل التطوعي والخيري والاجتماعي على مستوى الدولة.

لقد حرص مجلس إدارة مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار على استمرارية المبرة في تعزيز برامج الشراكة المجتمعية،والعمل على تنظيم العديد من الفعاليات التي تندرج تحت مشروع جائزة البغلي للابن البار، وذلك تعزيزاً لمبدأ الشراكة الاجتماعية وتقويةً لأواصر العلاقات المهنية والاجتماعية مع أفراد ومؤسسات المجتمع المدني، وتوثيقاً وتقديراً للجهود التي قامت بها المبرة، كأحد أنشطتها الاجتماعية والتطوعية والإنسانية والخيرية طوال ستة عشر عاماً من العطاء.

وتقدم البغلي بخالص الشكر والتقدير لمعالي وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية لرعايته لكافة فعاليات وبرامج وانشطة ومسابقات جائزة البغلي للابن البار للعام 2022م،.معلناً عن قفل باب المشاركة في كافة مسابقات الحائزة اعتبارا من 31/10/2022م وفقا لشروط كل مسابقة،حيث تم تنفيذ عدة فعاليات وأنشطة وبرامج من خلال تنظيم مسابقة جائزة البغلي للابن البار في عام 2022م تمثلت في الآتي:

مسابقة البغلي للابن البار بالتنسيق مع أفراد ومؤسسات المجتمع المدني.

مسابقة وسام البغلي للابن البار للعمل التطوعي بالتنسيق مع اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية.

مسابقة التصوير الفوتوغرافي بالتنسيق مع الجمعية الكويتية للتصوير الفوتوغرافي.

مسابقة القصة القصيرة بالتنسيق مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

مسابقة الفنون التشكيلية بالتنسيق مع الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية.

مسابقة الشعر الفصيح والشعر الشعبي بالتنسيق مع رابطة الأدباء الكويتيين.

مسابقة فن الكاريكاتير بالتنسيق مع الجمعية الكويتية للفنون الكاريكاتير.

تنظيم احتفال لتكريم والدي الأبناء الفائزين بجائزة البغلي للابن البار في القصة القصيرة لطلبة وزارة التربية بمناسبة اليوم العالمي للوالدين.

تكريم الفائزين بالجائزة القائمين برعاية امهاتهم الأرامل في اليوم العالمي للأرامل.

تكريم عدد من ابناء الكويت البررة من الذين عملوا وتميزوا في أداء مهام أعمالهم وخدموا الكويت في مختلف المجالات.

تنظيم مسابقة القصة القصيرة ومسابقة العمل التطوعي لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية لتوعية أفراد المجتمع وتعزيز فضيلة بر الوالدين في المجتمع الطلابي بالتنسيق مع قطاع التنمية التربوية و الأنشطة بوزارة التربية.

تنظيم مسابقة جائزة وسام الابن البار للكشافة بالتنسيق مع جمعية الكشافة الكويتية.

تنظيم مسابقة جائزة وسام الابن البار للمرشدات بالتنسيق مع جمعية المرشدات الكويتية.

وتقدم البغلي بخالص الشكر والتقدير والثناء لجهود رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية، وشكر جميع الجمعيات والمبرات الخيرية، والمؤسسات الحكومية والأهلية وجميع الفرق التطوعية التي شاركت في الجائزة، والشكر موصول لجميـع أجهزة ووسائل ورجال الإعلام الذين شاركوا في تنفيذ ومتابعة وتغطية برامج وفعاليات الجائزة .كما شكر رئيس واعضاء اللجنة العليا للجائزة وجميع رؤساء وأعضاء فرق العمل المنبثقة عن اللجنة لدعمهم لعمل وفعاليات الجائزة.

هذا وتقدم البغلي بخالص الشكر والتقدير والتهاني لجميع أبنائنا وإخواننا الفائزين والمكرمين،والشكر موصول لكل أفراد المجتمع لمشاركتهم في جميع المسابقات والفعاليات والأنشطة التي تم تنفيذها في الأعوام السابقة والعام الحالي، مباركاً للفائزين في مسابقات جائزة البغلي للابن البار لعام 2022م، والذين سيتم الإعلان عن أسمائهم بعد انتهاء فرق التقييم والتحكيم من مراجعة جميع الأعمال المشاركة في كافة المسابقات، لاعتمادها من قبل اللجنة العليا للجائزة ومجلس إدارة المبرة تمهيداً لتكريمهم في الحفل الختامي الذي سيقام برعاية وحضور معالي وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية والذي سيتم تنظيم فعالياته في تمام الساعة (8:00) مساء يوم الإثنين الموافق 19/ 12 /2022م في قاعة البركة في فندق كراون بلازا في منطقة الفروانية. ختاماً تقدم البغلي بتحية إعزاز وإكبار إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد حفظه الله ورعاه، وإلى سمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح الموقر على ما يولونه من رعاية متميزة للقضايا الشبابية وتلك المتعلقة برعاية وتأهيل وخدمة كبار السن في هذا العهد الزاهر الذي احتلت فيه دولة الكويت الحبيبة المكانة المرموقة والمتميزة في مجالات العمل الإنساني المختلفة نظير دعمها للعديد من دول العالم على المستوى المحلي والإقليمي والقاري والدولي والتي نالت الاستحسان والإشادة من دول العالم كافة وتوجت هذه المكانة هيئة الأمم المتحدة بتسمية حضرة صاحب السمو الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح طيب الله ثراه بلقب القائد الإنساني، وجعلت من الكويت مركزاً دولياً للعمل الإنساني والتطوعي.

