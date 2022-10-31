مبرة العوازم الخيرية تكرم العم إبراهيم البغلي

ديوان Diwan

أعرب إبراهيم طاهر البغلي رئيس مجلس إدارة مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار عن بالغ سروره و سعادته لتكريمه من قبل مبرة العوازم الخيرية مؤكداً أن هذا التكريم والتقدير والإهداء يضعنا أمام تحدٍ كبير ومسؤولية كبرى تجاه تعزيز وتنمية العمل التطوعي والإنساني والخيري، ويشكل لنا حافزاً لمزيد من الجهد والعطاء لتحقيق أهدافنا في ترسيخ قواعد العمل الاجتماعي والإنساني والتطوعي من خلال العمل في مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار، والجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين لتعود بالنفع على جميع شرائح وأطياف المجتمع ؛ للنهوض بوطننا الحبيب، متمنين للأخ الكريم حمد البسيس رئيس مبرة العوازم الخيرية ولأعضاء مجلس الإدارة دوام التوفيق والسداد، ولدولة الكويت الحبيبة العز والأمان» في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين حفظه الله.

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة مبرة العوازم الخيرية حمد البسيس، في تصريح صحافي للنهار إن الجهود المميزة والبصمات الخيرية الواضحة للعم إبراهيم طاهر البغلي ومبرته، تستوجب التكريم والتقدير لتلك المسيرة المباركة التي اتسمت بالمشاركة والتجاوب مع بقية مؤسسات العمل الخيري الكويتي. وأضاف البسيس أن تكريم البغلي هو بمثابة تكريم لأهل الخير والعطاء الذين آزروا ونصروا العمل الخيري ودعموه بكل الوسائل، فضربوا أعظم الأمثلة في البذل والعطاء. وأشار رئيس مجلس إدارة مبرة العوازم إلى أن القائمين على العمل الخيري الكويتي ينسبون النجاح والتميز دائماً لأصحاب الأيادي البيضاء من أهل الخير في الكويت باعتبارهم المستحق الأول للتكريم. مؤكداً أن أهل الكويت ورثوا حب العمل الخيري عن آبائهم وأجدادهم لخدمة الفقراء والمساكين، هو ما نعمل على تطويره وتنميته بحيث يكون العمل الخيري شريكاً استراتيجياً فاعلاً ورائداً ومميزاً.

