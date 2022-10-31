الشيخة موزا: أمام قطر مستقبل كبير

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الدوحة - الوكالات: أعربت الشيخة موزا بنت ناصر المسند، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، عن اعتقادها بأن أمام دولة قطر مستقبلاً كبيراً ستنتقل إليه بفضل قيادة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مؤكدة أنه نجح في تخطي الكثير من الصعاب.

جاء حديث الشيخة موزا، والدة أمير دولة قطر، في مقابلة مع شبكة CNBC الأميركية بثت جزءاً منها قبل أيام.

وقالت الشيخة موزا إن الشيخ تميم، مر بالكثير من التحديات والأوقات الصعبة خلال حكمه، مؤكدة أنه واجهها كلها بحكمة وبصيرة.

وأضافت أن أمير قطر حظي بدعم شعبه وحبه، مشيرة إلى أنه قائد شاب وطموح.

وتابعت: «لقد تعلم كثيراً من السياسي المحنك والده، وأنا فخورة جداً به كأم»، مضيفة: «أعتقد بأنه سينقل قطر إلى مرحلة مختلفة في المستقبل».

وأوضحت: «كان لدى الأمير الوالد رؤية من أجل شعبه وبلاده، إذ أراد أن تصبح قطر دولة حديثة ومزدهرة، وقد نجح بالفعل في تحقيق ذلك، وقد تم نقل السلطة من الشيخ حمد إلى الشيخ تميم، ابني، بطريقة سلسة جداً من أب لابنه».

جدير بالذكر أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (3 يونيو 1980) هو ثامن أمير لدولة قطر، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة القطرية.

تولى الشيخ تميم قيادة قطر بعد تنازل والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن الحكم في 25 يونيو 2013. وكان قد شغل العديد من المناصب الحكومية داخل قطر. وكان في طليعة جهوده المبذولة تعزيز الرياضة والحياة الصحية داخل الدولة. ويُعتبر أصغر حاكم في دول مجلس التعاون الخليجي.

وفيما يتعلق بمونديال قطر، أشارت الشيخة موزا إلى أن الجميع في قطر متحمسون جداً لانطلاق بطولة كأس العالم 2022؛ «لأن قطر تستعد منذ فترة طويلة لهذا الحدث العالمي»، مشددة على أن المونديال سيكون كما أعلنت قطر سابقاً كأس عالم لكل العرب وللمنطقة كلها.

وأضافت أن المنطقة مرت بالكثير من الأحداث في السنوات الماضية، إلا أن مونديال قطر سيجلب للمنطقة العربية بأسرها الأمل والسعادة والبهجة.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة، التي تقام لأول مرة في الشرق الأوسط، يوم 20 نوفمبر المقبل، وتتوقع الدوحة استقبال 1. 2 مليون زائر.

