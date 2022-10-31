أبو الغيط: الأزمات العربية «جرح نازف» يستهلك الموارد والإمكانات ويأتي على الحاضر والمستقبل

عربيات ودوليات

الجزائر - «سبوتنيك» - «كونا»: قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط: إن الأزمات العربية ما زالت «تُمثل جراحاً نازفة».

وأوضح في كلمته خلال اجتماع عقده وزراء الخارجية العرب للتحضير للقمة العربية في الجزائر، الليلة قبل الماضية، أن الأزمات الموجودة في عدد من الدول العربية «تستهلك الموارد والإمكانيات، وتأتي على الحاضر والمستقبل، وتُضعف الأمن الجماعي وتزيد من انكشاف المنطقة».

وتابع: « أقول بصراحة إن انخراط المنظومة العربية في معالجة الأزمات، على نحو جماعي وفي إطار الجامعة العربية، ما زال أقل من المأمول والمطلوب».

وأشار إلى أن العالم، في خضم انشغاله بالأزمات الضاغطة، قد «ينسى أزماتِنا أو يتناساها»، مشددا على أن هذا هو «ما يفرض علينا واجب العمل بالجدية الكاملة من أجل إنهاء هذه الأزمات السياسية والأمنية الخطيرة في كل من سورية واليمن وليبيا».

وأكد أبو الغيط أن «هذه الأزمات لم تُثقل كاهل المنطقة بكلفة إنسانية واقتصادية تفوق التصور فحسب، ولكنها وفرت كذلك ثغراتٍ نفذت منها قوى إقليمية غير عربية، لتُمارس أدواراً تخريبية من أجل الهيمنة على بعض المجتمعات العربية، والاستفادة من واقع الأزمة لتحقيق مصالحها».

وأضاف الأمين العامة لجامعة الدول العربية في كلمته: «أود التأكيد هنا على أن معالجة هذه الأزمات، والتوصل إلى تسويات سياسية توقف نزيف الدم والحروب في الدول التي تُعاني منها، يظل المفتاح الأهم لإنهاء هذه التدخلات الضارة والمُزعزعة للاستقرار التي تُمارسها الأطراف الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية».

وعكف وزراء الخارجية العرب في اجتماع، السبت، على بحث مشروع جدول أعمال القمة ومشاريع القرارات التي اقرت في الاجتماعات التحضيرية التي عقدت في الايام القليلة الماضية على مستوى المندوبين وكبار المسؤولين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

واطلع الوزراء على تقرير هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات ومدى التقدم المحرز في هذا الشأن على صعيد القرارات التي اقرتها القمم العربية السابقة.

وشهدت جلسة الافتتاح للاجتماع التحضيري الوزراي تسلم الجزائر رئاسة الدورة من تونس رئيسة القمة العربية الـ30 التي عقدت في عام 2019.

ودعا الوزراء المشاركون في الاجتماع التحضيري الى اهمية العمل من خلال القمة العربية التي تحتضنها الجزائر على توحيد المواقف العربية ورص الصفوف لمواجهة التحديات والازمات التي تعصف بالوطن العربي.

وترأس وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر وفد الكويت المشارك في الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب.

