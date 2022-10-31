إصلاح «الجامعة».. تدوير الأمانة العامة يعود إلى الواجهة

عربيات ودوليات

يتهيأ الرؤساء العرب لعقد قمتهم الـ31 بالجزائر في الأول والثاني من نوفمبر وسط توقعات بمشاركة نحو 15 قائدا عربيا وفق تصريحات صحافية للأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي. واعلنت الجزائر أن جدول أعمال القمة المقبلة سيكون «كبيرا وأكثر طموحا»، ومن بينها «إصلاح الجامعة العربية».

وفي مؤتمر صحافي عقب توقيع الفصائل الفلسطينية وثيقة «إعلان الجزائر» كشف وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة عن إدراج موضوع إصلاح الجامعة العربية في جدول أعمال القمة المقبلة بطلب منها، وأن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون سيقدم خلال القمة أفكار بلده بشأن إصلاح الجامعة. والرؤية الجزائرية التي تتألف من 5 بنود، لم يكشف لعمامرة منها إلا بندا واحدا متعلقا بالمجتمع المدني في حين اكتفى بالإشارة إلى البنود الأربعة الأخرى قائلا إنها «من الممكن أن تعطي نفسا جديدا للعمل العربي المشترك».

ورجّح د.حسين قادري أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة باتنة (شرقي الجزائر)، أن تصبح أفكار الجزائر لإصلاح الجامعة العربية حول تدوير منصب أمينها العام «محط خلافات». كما توقع قادري أن تقدم الجزائر اقتراحات ذات علاقة بـ«رفع موازنة الجامعة العربية»، معتبرا أن هذا «يعني رفع مهامها في تقديم مساعدات للاجئين العرب وفي التنمية داخل الدول العربية وغيرها». كما يعتقد قادري أن «آلية التصويت» قد تكون من بين الأفكار الجزائرية وتوقع أن يتم إلغاء العمل بآلية الإجماع وتعويضها بـ«الأغلبية». ولفت أيضا إلى احتمال طرح الجزائر بندا متعلقا بـ«عدم الاستعانة بأي طرف خارجي» أو كما سماه بـ«العدو» ضد أي دولة عربية وذلك للوصول إلى «الحماية المشتركة في حال الفشل في التوصل إلى دفاع مشترك».

