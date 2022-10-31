قطر متفائلة بمخرجات القمة

عربيات ودوليات

الجزائر - قنا: أبدى وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري، سلطان بن سعد المريخي، تفاؤله بمخرجات القمة العربية التي تحتضنها الجزائر يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

جاء ذلك خلال لقائه وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، مساء السبت، حيث أكد أن قمة الجزائر الـ31 «ستكون ناجحة بكل المقاييس». وقال الوزير القطري، في تصريح للإذاعة الجزائرية، إن «قمة الجزائر ستكون إيجابية للعرب ككل»، مؤكداً «وجود توافق جزائري قطري».

كما قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها، إنه جرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

