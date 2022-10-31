عون يغادر قصر بعبدا.. ويهاجم «الجميع»

عربيات ودوليات

بيروت - الوكالات: غادر الرئيس اللبناني، ميشال عون، قصر بعبدا، امس مع انتهاء ولايته.

وقالت الرئاسة اللبنانية إن «عون قام بتحية العلم اللبناني فيما موسيقى الجيش تعزف لحن التعظيم والنشيد الوطني، واستعرض كتيبة من الحرس الجمهوري، كما صافح المدراء العامين والمستشارين في قصر بعبدا».

وفي أول تعليق منه بعد مغادرته قصر بعبدا، وتوقيعه مرسوم استقالة الحكومة كتب ميشال عون على تويتر في رسالة للشعب اللبناني «أنتم معي وأنا معكم... اليوم تنتهي مرحلة لتبدأ مرحلة أخرى تحتاج لنضال وللكثير من العمل لكي نخرج من أزماتنا». ولفت عون في تغريدة أخرى إلى أن «البلد مسروق وعلينا أن نقوم بالكثير من العمل والكثير من الجهد لكي نقتلع الفساد من جذوره»، مشيرا إلى أن «مؤسسات الدولة مهترئة لأن القيمين عليها خائفون من عصا تهددهم».

وتابع عون «قمنا بتدقيق مالي ولكن لم يتم البت فيه في القضاء وبالرغم من كل التجاوزات المالية والانهيار الاقتصادي لم نتمكن من إيصال حاكم مصرف لبنان إلى القضاء لأن المنظومة الحاكمة منذ 32 سنة تحميه». كما اتهم الرئيس اللبناني، ميشال عون، في بيانه «القضاء في بلاده بأنه لايقوم بدوره ولا يزال المرتكبون خارج المحاكم ولربما لأنهم من التابعين للقيمين على الحكم». وجدد تأكيده على أنه «عمل على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية لأنه يعلم أنه لا يمكن للبنان أن يقوم من أزمته إلا من خلال استخراج النفط والغاز». وأضاف الرئيس اللبناني المنصرف «قاموا بمحاربتنا طوال هذه الفترة لأننا عملنا على الإصلاح.. ولأن الإصلاح يضر بهم وبمصالحهم، عرقلوا إقرار القوانين التي تحافظ على حقوق اللبنانيين». وقبل مغادرته القصر، توجه عون لجمهور المحتشدين قائلا «أرى اليوم بكم جميعا رجال مقاومة أنتم رفاقنا في الفرح والحزن» ولفت إلى أن الجرائم المالية في لبنان ارتكبها حاكم المصرف المركزي الذي لم نستطع إيصاله للمحكمة بسبب وجود شركاء له من المنظومة الحاكمة.وقال عون «البلد كي يعيش يحتاج للإصلاح متهما مؤسسات الدولة والقضاء اللبناني والبنوك وأصحاب المال بالمسؤولية عن الوضع الحالي» وأكمل «يجب أن نخرج لبنان من الحفرة العميقة التي وضعوه فيها، واتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي وقعناه مع إسرائيل سيسهم في ذلك». وجاءت مغادرة عون قبل يوم واحد من انتهاء ولايته رسميا ومدتها 6 سنوات ولكن بدون خليفة، تاركا البلاد في وضع لم يسبق له مثيل إذ ان منصب الرئيس لا يزال شاغرا في وقت تقود فيه البلاد حكومة تصريف أعمال.وعجز البرلمان اللبناني حتى الآن عن الاتفاق على من يخلف عون في هذا المنصب الذي يتمتع بسلطة توقيع مشروعات قوانين وتعيين رؤساء وزراء جدد وإعطاء الضوء الأخضر لتشكيلات حكومية قبل أن يصوت عليها البرلمان.وكما هو الحال خلال أكثر من نصف فترة عون في الرئاسة، تحكم لبنان حاليا حكومة انتقالية مع محاولة رئيس الوزراء المكلف منذ ستة أشهر تشكيل حكومة. واتسم النصف الثاني من عهده بشلل سياسي وانهيار اقتصادي متسارع وتظاهرات غير مسبوقة في اكتوبر 2019 استمرت أشهرا، ثم انفجار مروع في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، ضاعف النقمة الشعبية على أداء الطبقة السياسية.

