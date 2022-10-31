100 قتيل في هجوم بـ«مفخختين» وسط مقديشو

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مقديشو - الوكالات: قتل ما لايقل عن 100 شخص بينهم أطفال في هجوم بسيارتين مفخختين وقع عند تقاطع مزدحم في العاصمة الصومالية مقديشو على ما أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود امس.

وقال إثر تفقده موقع الهجوم «حتى الآن، بلغ عدد القتلى 100، وثمة 300 جريح»، مشيراً إلى أن «عدد القتلى والجرحى يُواصل الارتفاع» وانفجرت سيارتان مفخختان بفارق دقائق قرب تقاطع مزدحم في مقديشو وتلا ذلك إطلاق نار في هجوم استهدف وزارة التربية الصومالية. وأدى الانفجاران إلى تحطم زجاج الأبنية المجاورة فيما تطايرت الشظايا وارتفعت سحب الدخان والغبار في الجو.

ووقع الهجوم عند تقاطع سبق أن انفجرت شاحنة مفخخة عنده في 14 اكتوبر 2017 ما أدى إلى مقتل 512 شخصا وإصابة أكثر من 290. وقال الرئيس الصومالي «التاريخ يعيد نفسه لقد وقع الهجوم في المكان نفسه وطال اناسا أبرياء أيضا». وتابع يقول «هذا ظلم، لكن باذن الله لن يتمكنوا من شن هجوم آخر» في إشارة إلى حركة «الشباب» الإسلامية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاعتداء حتى الآن، لكن السلطات الصومالية عادة ما تنسب هجمات كهذه إلى متمردي حركة «الشباب» المتطرفة التي ما زالت تنفذ اعتداءات في العاصمة والمدن الصومالية الكبرى. وقال المتحدث باسم الشرطة صادق دوديش في وقت سابق إن «الإرهابيين المجرمين قتلوا أمهات. وتوفيت بعضهن وأطفالهن على ظهورهن». وأضاف خلال مؤتمر صحافي أن المهاجمين استهدفوا «طلابا ومدنيين». وكانت حركة الشباب أعلنت مسؤوليتها عن هجوم استهدف الأسبوع الفائت فندقا في مدينة كيسمايو الساحلية خلف تسعة قتلى و47 جريحا. وفضلا عن تمرد «الشباب» تعيش الصومال خطر مجاعة وشيكة تسبب بها أخطر جفاف تشهده البلاد منذ أكثر من أربعين عاما. ويعاني من تداعيات الجفاف 7,8 ملايين شخص يشكلون نحو نصف سكان البلاد، بينهم 213 ألفا مهددون بمجاعة خطرة، وفق الأمم المتحدة.

