كوريا الجنوبية.. 154 قتيلاً في «هالوين» الرعب

عربيات ودوليات

سيول - الوكالات: تعهد الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول أمس إجراء تحقيق «دقيق» بشأن تدافع أسفر عن مقتل 154 شخصاً على الأقل في وسط سيول حيث احتشد عشرات الآلاف ومعظمهم صغار في السن في شوارع ضيقة للاحتفال بعيد هالوين للمرة الأولى بعد جائحة «كوفيد-19». وأعرب يون عن أسفه «لمأساة وكارثة ما كان يجب أن تحدث» واعداً بأن حكومته ستُجري تحقيقاً «صارماً» لتحديد أسباب الفاجعة، وهي من أخطر الكوارث في تاريخ كوريا الجنوبية، والتأكد من أنها «لن تتكرر». وفي خطاب متلفز قال الرئيس الذي توجه إلى مكان الحادث صباح أمس مرتدياً سترة إسعاف خضراء «قلبي مُثقل ويصعب علي احتواء حزني»، معلناً الحداد الوطني. وانتشرت عشرات الجثث على رصيف مغطاة بملاءات. وحاول مارة في الشارع إنعاش مصابين بناء على طلب عناصر فرق الإسعاف المنشغلين وكان أشخاص يرتدون ملابس تنكرية أو ملابس سهرة يركضون بعدما انتابهم الذعر.

وتحول ليل السبت الأحد إلى كابوس في منطقة إتايوان الواقعة بالقرب من قاعدة عسكرية أميركية سابقة والمعروفة بأجوائها المنفتحة وبالحانات وأماكن الحفلات على أنواعها، في أزقة ضيقة. وقال جون جا يول (30 عاماً) «قال لي صديقي إن شيئاً فظيعاً يحدث في الخارج. فخرجت ورأيت أشخاصاً يحاولون انعاش» مصابين. ووقع الحادث مساء السبت بالقرب من فندق هاملتون الواقع في شارع رئيسي محاط بأزقة شديدة الانحدار. وقال عناصر في فرق الإسعاف إن التدافع الذي لم يعرف بعد سبب حدوثه، خلف ما لا يقل عن 154 قتيلا، من بينهم 19 أجنبيا من جنسيات مختلفة وأضاف المصدر نفسه أن الكارثة أسفرت عن إصابة 89 آخرين بجروح.

وذكرت وكالة «يونهاب» للأنباء أن بين القتلى الأجانب أشخاصاً من إيران وأوزبكستان والصين والنروج. وذكرت وكالة تاس للأنباء أن ثمة روسيين بين القتلى. ووفقاً للسلطات في سيول، تم الإبلاغ عن فقدان 355 شخصاً.ونقلت «يونهاب» عن شاهد لم تحدد هويته قوله «تكوم الناس بعضهم فوق بعض. كان البعض يفقد وعيه تدريجا بينما بدا البعض ميتا في تلك المرحلة».

ووصف الطبيب لي بيوم ساك الذي قدم إسعافات أولية للضحايا، مشاهد المأساة والفوضى.

وأظهر مقطع فيديو نشرته امرأة على تويتر قالت إنها كانت في إتايوان لحظة وقوع المأساة، مئات الأشخاص وقد ارتدى عدد كبير منهم ملابس «كاو بوي» أو قراصنة أو غيرها من الملابس التنكرية، في شارع تمتد الحانات على جانبيه. ويبدو المكان هادئاً في البداية، وفجأة تسود الفوضى يتعرض المارة للدفع فيسقطون على بعضهم البعض وسط صراخ وذعر.

وأشارت وسائل إعلام إلى توافد نحو 100 ألف شخص إلى إتايوان للاحتفال بهالوين وهو الاحتفال الأول في سيول منذ بداية جائحة «كوفيد-19». وقال وزير الداخلية لي سانغ مين «لم يكن حجم الحشد المتوقع في إتايوان مختلفاً كثيراً عن السنوات السابقة، لذلك أعتقد أن عدد العناصر الذين تم نشرهم كان مماثلاً للسنوات السابقة» مضيفاً أن «عدداً كبيراً» من عناصر الشرطة تواجد في الوقت نفسه في حي آخر في العاصمة للإشراف على تظاهرة كبيرة. وأعرب عدد كبير من القادة في العالم عن تأثرهم.

