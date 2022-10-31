آراء

مرحباً بكم أعزائي القرّاء، هل عقولنا ملك لنا؟ وهل آراؤنا وأفكارنا هي نتاج تحليلنا وتوفيقنا للأمور أم هي آراء وأفكار غيرنا ونحن نرددها فقط ؟ وللإجابة عن هذا السؤال تعال معي للفقرة التالية.

عندما تسأل مثقفاً عن فكرة ما، فإنه سيجيب عليك عبر اقتباس قرأه في كتاب قبل فترة قصيرة، وعندما تسأل سياسيا عن موقفه في قضية سيرسل لك فيديو لنائب يجيب عن موقفه في هذه القضية، وعندما تسأل فقيهاً في أمور الدين فإنه سيرد عليك بإجابة فقيه آخر توفي قبل مئات السنين، وعندما تسأل شخصا عاديا عن صحة معلومة معينة، فإنه سيستخدم مغالطة الاحتكام إلى السلطة والتي تعرف بأن عندما يعتقد شخص بصحة قضية أو فكرة علمية لا سند لها أو دليل، فقط لأن من قالها له سلطة كشخص له رمزية علمية أو سياسية أو دينية، وعندما تسأل اقتصادياً عن نظرية اقتصادية فإنه سيرد عليك بأقاويل لاقتصاديين آخرين.

إن الأمثلة التي ذكرتها على سبيل المثال لا الحصر تؤكد أن الكل يدور في دائرة مغلقة، ولا أحد يريد أن يخرج منها، فيقبع في منطقة الراحة وفق آراء غيره، فلا يريد أن يُعمِل عقله ويستنتج برأي وفكرة جديدة تتوافق مع مقومات الظروف الحالية، فأصبحت وظيفتنا هي العنعنة الفكرية لغيرنا وترديد ما يقوله غيرنا في الكتب والسوشيال ميديا، فأصبحت أفكارنا هي نتاج أفكار غيرنا ونظل نحن نرددها فقط، دون محاولة لايجاد افكار وآراء جديدة تناسب بيئتنا وعصرنا، فنسأل مثقفاً يقول قال فولتير وجون لوك ونسأل فقيهاً فيقول قال جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد الشعراوي، وتسأل سياسياً فيقول قال جيفارا وقال أردوغان وتسأل مواطناً فيقول قال المشهور الفلاني، وإن تسأل اقتصادياً يقول لك قال كارل ماركس وآدم سميث، فأين عقولكم وأفكاركم؟ ولماذا ترددون ما ردده الآخرون ؟ وبسبب ذلك فقد تولانا الجمود الفكري والحضاري، فلا مجدد للثقافة والنظريات الاجتماعية، ولا مجدد للفقه والخطاب الديني، ولا مجدد للرؤى السياسية، ولا مجدد للفكر الاقتصادي، ولا هم يحزنون، قاعدين «على طمام المرحوم».

إن تقدم الأمم يكون بفهم حاضرهم والعمل على مستقبلهم وابتكار رؤى ونظريات جديدة، وليس بترديد ماضيهم دون الاجتهاد لحاضرهم وبناء مستقبلهم، فلا شك أن التمعن بما قاله الآخرون والتعلم من نظرياتهم والاقتباس من كلماتهم هو شيء محمود ولكن لا يكون على حساب فهم الحاضر وبناء المستقبل وانتظار غيرنا، دون المبادرة منّا لتطوير وتجديد ما انتهى عليه الآخرون، والسلام.

