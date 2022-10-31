برا?و مجلس وحكومة.. بجلسة الميزانيات

آراء

جلسة الميزانيات التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي عملت أريحية وطمأنينة للشعب الكويتي حيث أثبت هذا المجلس أن هدفه الاول المحافظة على المال العام وأن الميزانية المالية لابد أن تراجع وتناقش بدقة ويعطي ملاحظاته عليها، كما يناقش ملاحظات ديوان المحاسبة وبعدها يوافق عليها وليس كما كانت بالسابق ميزانيات مليارية يصدق عليها بدقائق وتسلق. كما هناك اريحية لدى الشعب بالحكومة التي أبدت موافقتها دون اعتراض على رأي المجلس وانها مستعدة بان تجلس مع لجنة الميزانيات بمجلس الامة وتناقش كل الملاحظات وتعدل عليها وهذا مؤشر ايجابي على مدى التعاون بين السلطتين خلال المرحلة المقبلة وهذا ما يتمناه المواطن ليكون هناك انجاز حقيقي وبتعاون السلطتين. جلسه الثلاثاء الماضي أثبت فعلا أن المجلس يرى ان الحفاظ على المال العام أولا، وعلى الرغم من أن الميزانية التي قدمت احتوت على بعض المميزات المالية الشعبوية كبيع الاجازات ومكافأة الصفوف الامامية، إلا ان المجلس وضع حلولا للحكومة بان تكون هذه المزايا كميزانية ملحقة اذا كانت الحكومة فعلا تريد ان تعطي مستحقي هذه المميزات مستحقاتهم، ولكن ان تكون موجودا بداخل بنود الميزانية هذا ما رفضة المجلس لان همهم الحفاظ على المال العام حتى لو كان ذلك على حساب شعبيتهم الانتخابية، وهذا كان اختبارا اولا للمجلس الحالي واستطاع تجاوزه بامتياز. الآن بدأ المواطن بالثقة بهذا المجلس وأن اختياره لهم كان الأنسب والاجدر، وان مصالح الدولة والشعب ستكون بيد أمينة وكذلك للحكومة بأنها تمد يد التعاون للمجلس وطوي صفحة التصادم وفتح صفحة التعاون، وكل ذلك ستكون نتائجة الايجابية على المواطنين. بالختام أقول اللهم احفظ الكويت وأميرها وولي عهدها وشعبها من كل مكروه.