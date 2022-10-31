سر ذلك الشعور

آراء

عندما تقف على أطراف أصابعك وترفع رأسك للنظر عالياً في السماء وتبتسم لمجرد أن لامس وجهك ويداك نسائم الهواء الباردة حينها ستغمض عيناك وتقول الحمدلله.

أنا هنا يا قارئي كي أذكرك بأن الابتسامة التي سببها الرضا الداخلي لها سر لا يضاهي شعوره أي شيء بالعالم فهل جربت أن تبدأ بعمل لتأتي نتائج ثماره بأضعافها؟!

يا ترى ما هو هذا العمل؟

إنه العطاء اللامشروط أي أن تعطي دون أن تنتظر من الآخر أي مقابل وللعطاء أنواع عطاء معنوي وعطاء مادي، فالإنسان بفطرته وسريرته التي خلق عليها لا ينسى من مد له يد المساعدة سواء بكلمة غذت به شعورا معينا أو بنصيحة أمام مشكلة واجهته أو بعون له في شدة أو ضائقه أحزنته، إذاً لنوقن أن هذا الشعور الجزل يبني جسوراً من الامتنان والبركة للطرفين.

رسالة لكل شخص يواجه مشكلة او مطبا من مطبات الحياة الآن، جرب أن تبدأ يومك بعطاء كأن تمنح شخصا ما شعوراً جميلاً بكلمة ثناء أو مدح له قد ترسم الابتسامة في روحه قبل شفاهه أو جرب أن تعين شخصاً ما يمر بضائقة أو مشكلة أو جرب أن تساعد شخصاً على إنجاز عمل يقوم به واعقد نية العطاء لله في كل فعل تفعله أو قول ينطق به قلبك قبل لسانك.

هل تعلم أن بركة هذا العطاء لها ذلك المردود العظيم على حياتك قبل الآخرين «فمن أسعد روحاً أسعده خالِقُها» بادر بالعطاء دائماً ولا تنتظر مقابلا له فإنك ستنتزع حينها بركة هذا العطاء، بل هذب ذاتك وارسم إطاراً جديداً لحياتك وطبق هذه المعادلة التي قدرها الله عز وجل لنا وخصها بخصال حميدة كالسخاء والمعاملة الحسنة.

الق بذورك في أي أرض كانت فكل نفس لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فالباحث عن العطاء هو نفسهُ الباحث عن السعادة وهو من يتقن العطاء من القلب كُن مبادراً كُن محسناً صادقاً مخلصاً وكريماً ثم لطيفاً بعطائك فأبسط أنواع العطاء هو «الكلمة» وأعمقها أثراً بالنفس الانسانية فهي بامكانها أن تشرق أملاً جديداً وبامكانها أن تسدل ذلك الظلام الذي يعمي هذه الروح التي أعطيتها ذلك الشعور فانتبه لما تهبه يداك من عطاء.

إضاءة: «إن كنت تملك الكثير فلتعط مما تملك وإن كنت تملك القليل فلتعط من قلبك، البركة دائما في «العطاء» فبركة المال في إنفاقه وبركة العلم في تعليمه وبركة العمل في خدمة الآخرين ومساعدتهم ففي العطاء حياة».

