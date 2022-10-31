ما بعد المونديال

آراء

تستعد قطر لأن تضرب موعداً مع التاريخ بانطلاق أول كأس عالم بنكهة عربية وشرق أوسطية، في حدث استثنائي يتعدى الرياضة ويقدم مجموعة من الدروس التي يجب أن يتم الاستفادة منها.

الحلم العربي الذي يتحقق رياضيا في الدوحة يمثل فرصة كبيرة لأن يثبت العرب قدرتهم على تنظيم الفعاليات الكبرى خاصة في ظل الاستعدادات الكبيرة والامكانات المفتوحة التي وفرتها الشقيقة الخليجية لهذا العرس العالمي الذي يجب أن يقدم العرب فيه انفسهم بصورة تعكس تاريخهم وثقافتهم بأسلوب جديد وفكر متطور وهو ما يراهن عليه الجميع.

لاشك ان المونديال الذي يترقبه سكان المعمورة سيحدث تحولا كبيرا ليس فقط في قطر انما في المنطقة بشكل عام من خلال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية والبيئية والاستدامة وبالتأكيد الرياضية.

بالاضافة الى ذلك، فالمونديال القطري سيكون افضل استثمار في أجيالنا المقبلة التي ترى حلما كان صعب المنال يتحقق بأيد عربية وفكر وابداع لم يعرفه العالم من قبل، ويؤمنون بقدرتهم في بناء مستقبلهم وأن المستحيل ليس عربيا.

بعد انتهاء المونديال سيدرك العالم أنه لا جديد فالعرب يصنعون التاريخ كالعادة وحينما يقررون يكون الانجاز حاضرا.

