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رأي فلسطيني

عليكم بالمنهج!

عدنان مكاوي
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الإثنين 31 أكتوبر 2022

سألني بعد سماعك هذا الحوار عن منظور التعليم ما هي عناصر التعليم النموذجي ؟!
قلت: مبنى المدرسة وإدارة المدرسة والمنهج والمدرس والطالب والأهل!
فقال أريد واحدة منها واحدة فقط.
قلت: كلها مهمة لعلّ أهمها المنهج الذي يدرسه الطالب.
المنهج هو الأهم؛ لأن عقل الطالب كالإناء ينضح بما فيه.
فإن ملأته بالتافه ينطق بالتافه وإن ملأته بالجيد ينطق بالجيد!
لذا؛ فإن المناهج الدراسية دائمة التطور في دول العالم المتحضر.
في كل سنة دراسية هناك الجديد والحديث في مناهجهم الدراسية شعارهم:
مهما يكن الماضي حسنا فهناك الأحسن منه.
ولا لاجترار الماضي!
لكن من أنّى لنا نحن العرب بمن يبحث عن الجيد والجديد ويؤلّف عنه بأسلوب شيق وجذاب . لتغذية عقول طلابنا به وتطوير حالنا؟!
عندما وصل يوري جاجارين السّوفيتي إلى الفضاء الخارجي ودار حول الأرض بمركبته السوفيتية قبل الرجل الأميركي أول الستينيات.
اجتمعت العقول الأميركية وقرروا تغيير مناهج الدراسة في مدارسهم وجامعاتهم وقد صار فخطا الرجل الأميركي على القمر قبل السوفيتي
لم يبقوا أسرى الماضي.
ودعوا ليل نهار: الله لا يغيّر علينا!
والبقية عندي وعندكم.


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