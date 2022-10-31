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دوليه

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فلامينغو بطل «ليبرتادوريس»


أحرز فلامنغو البرازيلي كأس ليبرتادوريس الأميركية الجنوبية للمرة الثالثة في تاريخه، بفوزه على مواطنه أتلتيتكو باراناينسي بقيادة المدرب الخبير لويز فيليبي سكولاري 1-0 أول من أمس في غواياكيل. وجاء النهائي برازيلياً للموسم الثالث توالياً. وخلف فلامنغو القادم من ريو دي جانيرو مواطنه بالميراس من ساو باولو الذي هزمه العام الماضي 2-1 بعد التمديد وأقصي هذه السنة من نصف النهائي على يد باراناينسي. وسجّل غابريال باربوسا من مسافة قريبة هدف المباراة الوحيد في آخر لحظات الشوط الأول (45+4)، وذلك بعد طرد مدافع أتلتيكو بيدرو هنريكي من قبل الحكم الأرجنتيني باتريسيو لوستو بانذار ثان (43).


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