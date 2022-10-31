«ليفا» منح برشلونة الفوز على فالنسيا

دوليه

خطف برشلونة فوزاً ثميناً من مضيفه فالنسيا 1-0 أول من امس في المرحلة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الإسباني. وأتى هذا الفوز بعد أيام من تأكد خروج برشلونة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني توالياً، حيث احتل المركز الثالث ضمن المجموعة الثالثة خلف بايرن ميونيخ الألماني وإنتر ميلان الإيطالي.

ووقع البولندي روبرت ليفاندوفسكي على هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وانتهى الشوط الأول سلبياً، إذ فشل برشلونة باستغلال سيطرته المطلقة على الكرة والتي بلغت قرابة 68 بالمئة كما سدد سبع مرات واحدة منها بين العارضة والقائمين.

واعتمد فالنسيا بقيادة مدربه الإيطالي غاتوسو على الهجمات المرتدة وإغلاق المساحات أمام برشلونة أملاً في الحد من خطورة ليفاندوفسكي والعودة إلى سكة الانتصارات بالليغا بعد تعادلين وخسارة.ولم يكن تحسن برشلونة في الشوط الثاني كافياً كي يخطف الفوز خلال الوقت الأصلي حيث أضاع فيران توريس فرصة هدف محقق قبل خمس دقائق من النهاية. ونجح ليفاندوفسكي في فك العقدة مع الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع ليهدي برشلونة فوزاً سيضع الضغوط على ريال مدريد. وستقلل هذه النتيجة من الانتقادات التي لاحقت تشافي مدرب برشلونة خاصة وأنّ الفريق الكاتالوني رفع رصيده إلى 31 نقطة. من جهة أخرى تجمّد رصيد فالنسيا عند 15 نقطة في المركز العاشر مؤقتاً.

وفي مباراة اخرى زاد قادش محن ضيفه أتلتيكو مدريد عندما تغلب عليه 3-2. وجاءت خسارة أتلتيكو مدريد بعد ثلاثة أيام على تعادله المثير أمام ضيفه باير ليفركوزن الألماني 2-2 في الجولة الخامسة قبل الاخيرة من مسابقة دوري أبطال أوروبا وخروجه خالي الوفاض منها. في المقابل، حقق قادش فوزه الثالث هذا الموسم وصعد الى المركز الثامن عشر مؤقتا برصيد 10 نقاط. وفاجأ قادش ضيفه بهدف مبكر بعد 28 ثانية سجله الكونغولي الديموقراطي ثيو بونغوندا. وتلقى أتلتيكو مدريد ضربة موجعة بإصابة مهاجمه الدولي ألفارو موراتا في الدقيقة العاشرة فترك مكانه للبرازيلي ماتيوس كونيا. ووجد رجال المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني أنفسهم متخلفين بهدفين نظيفين عندما عزز لاعب الوسط أليكس فرنانديس تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 81.

واستفاد فريق العاصمة من هدية مدافع قادش لويس هرنانديس الذي سجل بالخطأ في مرمى فريقه (85)، قبل أن يدرك البديل الدولي البرتغالي جواو فيليكس التعادل في الدقيقة 89 اثر تمريرة من البديل الآخر الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان، لكن المهاجم روبن سوبرينو خطف هدف الفوز لقادش في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع.

وعمق ألميريا جراح ضيفه سلتا فيغو عندما تغلب عليه 3-1. وتعرض إشبيلية إلى هزيمة جديدة أمام رايو فايكانو 0-1.

