ليدز عمّق جراح ليفربول

دوليه

واصل ليفربول أداءه المتراجع جداً في الدوري الإنكليزي وتلقى خسارة قاسية على أرضه ووسط جماهيره أمام ضيفه ليدز يونايتد 1-2 أول من امس ضمن المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإنكليزي. وافتتح رودريغو التسجيل لليدز في الدقيقة الرابعة قبل أن يتمكن محمد صلاح من إحراز هدف التعادل لليفربول في الدقيقة 14. وفي الدقيقة 89 وفي ظل الضغط المكثف من ليفربول بغية حسم الفوز والنقاط الثلاثة فاجأ كريسينسيو سامرفيل أصحاب الأرض بتسجيله هدف الفوز لليدز. ورفع ليدز رصيده إلى 12 نقطة في المركز 15 فيما تجمد رصيد ليفربول عند النقطة السادسة عشرة في المركز التاسع. وتلقى ليفربول الخسارة قبل استضافته نابولي الإيطالي الثلاثاء المقبل في قمة حاسمة على صدارة المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا حيث يسعى إلى رد الاعتبار لسقوطه أمام النادي الجنوبي 1-4 ذهابا وانتزاع المركز الأول منه. وفي مباراة اخرى سجّل البلجيكي كيفن دي بروين ضربة حرة رائعة منح فيها مانشستر سيتي حامل اللقب فوزاً صعباً على مضيفه ليستر سيتي 1-0، رغم غياب زميله المهاجم الفتاك النروجي إرلينغ هالاند بسبب الاصابة. وقفز سيتي موقتا إلى الصدارة مع 29 نقطة. وافتقد مانشستر لهالاند (22 عاماً) متصدر ترتيب الهدافين مع 17 هدفا بفارق شاسع عن أقرب منافسيه هاري كاين (10)، ولعب بدلاً منه الأرجنتيني الشاب خوليان ألفاريس القادم الصيف الماضي من ريفربلايت، فيما جلس فيل فودن والجزائري رياض محرز على مقاعد البدلاء. مطلع الشوط الثاني، لعب دي بروين ماسة قاتلة حلقت فوق الحائط البشري وسكنت المقص الأيمن البعيد (49)، مسجلا ثالث أهدافه هذا الموسم. واستعاد توتنهام نغمة الانتصارات بفوز قاتل على مضيفه بورنموث 3-2 معززا موقعه في المركز الثالث. وحول توتنهام تخلفه بثنائية الويلزي كيفر مور (22 و50) إلى فوز غال بثلاثة أهداف تناوب على تسجيلها راين سيسينيون (57) وبن ديفيس (73) والأوروغوياني رودريغو بنتانكور (90+2). وتابع نيوكاسل نتائجه الرائعة في الأسابيع الأخيرة وحقق فوزه الثالث تواليا والخامس في مبارياته الست الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الخسارة وذلك عندما أكرم وفادة ضيفه أستون فيلا برباعية نظيفة. وفض نيوكاسل شراكة المركز الرابع مع تشلسي بعدما رفع رصيده إلى 24 نقطة مقابل 21 للنادي اللندني الذي مني بخسارة مذلة أمام مضيفه برايتون 1-4. وأكرم برايتون وفادة مدربه السابق غراهام بوتر وثأر من الأخير بعد رحيله عن إدارته الفنية للإشراف على تدريب تشلسي خلفا للألماني توماس توخل المقال من منصبه. وتعادل برنتفورد مع ولفرهامبتون بهدف لبن مي (50) مقابل هدف للبرتغالي روبن نيفيش (52). وفاز كريستال بالاس على ساوثمبتون بهدف وحيد سجله الفرنسي أودسون إدوار (38).