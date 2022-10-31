غاتوزو: فوز برشلونة غير عادل

دوليه

أبدى الإيطالي جينارو غاتوزو، مدرب فالنسيا، استياءه عقب الخسارة القاتلة على ملعبه بهدف نظيف أمام برشلونة أول من امس، ضمن الجولة الـ 12 من الدوري، مشيرا إلى أن النتيجة ليست عادلة، وأن التعادل (0-0) كان الأكثر إنصافا.

وقال غاتوزو، في تصريح بعد المباراة التي احتضنها ملعب «المستايا»: «أتقبل تصريحات تشافي هيرنانديز (مدرب برشلونة) عندما قال إن فريقه كان الأفضل، ولأني احترمه كثيرا، فليكن هذا، لكني لا أشاركه الرأي”. كما أشار صاحب الـ 44 عاما إلى أنه يتأسف لهذه الخسارة للجمهور الذي ملأ المدرجات، مشددا على ضرورة العمل فيما هو قادم، بعيدا عن مشاركة بعض اللاعبين في مباراة برشلونة في مراكز مختلفة. وأضاف: «فالنسيا ناد عظيم، وعندما تغيب الانتصارات، فمسؤولية القميص تصبح ثقيلة، لم يبلغني أحد هنا بضرورة اللعب في البطولات الأوروبية».

