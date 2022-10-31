انتصار نابولي وإنتر ويوفنتوس

دوليه

بثلاثية من مهاجمه العائد من إصابة فيكتور أوسيمهن، تابع نابولي المتصدر بدايته الرائعة هذا الموسم وحقق فوزه الثامن توالياً في الدوري الإيطالي، على حساب ضيفه ساسوولو 4-0 في افتتاح المرحلة الثانية عشرة. ورفع فريق المدرب لوتشانو سباليتي رصيده إلى 32 نقطة، مقابل 26 لميلان حامل اللقب. ورفع نابولي رصيده إلى 13 فوزاً توالياً في مختلف المسابقات وهو رقم قياسي للنادي.

وحسم الفريق الجنوبي النتيجة سريعاً مطلع المباراة بهدفين من أوسيمهن (4 و19)، قبل أن يضيف اكتشافه لهذا الموسم الجورجي الشاب خفيتشا كفاراتسخيليا الثالث قبل الاستراحة (36). وفي الشوط الثاني، عمق أوسيمهن جراح الضيوف بهدف رابع محققاً الهاتريك (77).

ولا يقتصر تحليق «بارتينوبي” على الجبهة الايطالية فقط، إذ ضمن التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تحقيقه خمسة انتصارات كاملة. ويختتم دور المجموعات غدا على أرض ليفربول الإنكليزي، حيث يكفيه التعادل لضمان المركز الأول أو حتى نتيجة أفضل من تفوّقه الكبير ذهاباً على المصري محمد صلاح ورفاقه 4-1.

واستعاد يوفنتوس توازنه عقب خسارته المذلة أمام بنفيكا البرتغالي 3-4 الثلاثاء في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري ابطال أوروبا، بفوز صعب على مضيفه ليتشي 1-0.

ويدين يوفنتوس بفوزه الثالث توالياً في الدوري والسادس هذا الموسم الى لاعب وسطه الواعد نيكولو فاجيولو (21 عاماً) الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 73 بعد دخوله في الشوط الثاني مكان الدولي الأميركي ويستون ماكيني. وواصل إنتر ميلان انتصاراته بفوزه على ضيفه سمبدوريا 3-0 مؤكدا استعداده لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني غدا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وحسم إنتر نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله هدفين عبر الدوليين الهولندي ستيفان دي فري (21) ونيكولو باريلا (44)، قبل أن يضيف الأرجنتيني خواكين كوريا الثالث (73).

وهو الفوز الرابع تواليا لإنتر في الدوري والثامن هذا الموسم فصعد إلى المركز الخامس مؤقتا برصيد 24 نقطة ، وبفارق نقطتين أمام روما الذي يحل ضيفا على فيرونا اليوم في ختام المرحلة.

