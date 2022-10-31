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دوليه

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سان جرمان نجا من فخ تروا


أنقذت عبقرية النجمين البرازيلي ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار فريقهما باريس سان جرمان من فخ ضيفه تروا وقاداه إلى الفوز 4-3 أول من أمس في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الفرنسي. وسجل كل من ميسي ونيمار هدفا، الأول أدرك به التعادل 2-2 في الدقيقة 55، والثاني منح به التقدم (3-2) للمرة الأولى للفريق الباريسي في المباراة (62)، وصنع كل منهما هدفا حيث مرر الأرجنتيني كرة على طبق من ذهب للبرازيلي في الهدف الثاني، فيما هيأ نيمار كرة التعادل الأول للإسباني كارلوس سولير (24).
وأمن كيليان مبابي فوز باريس سان جرمان بتسجيله الهدف الرابع من ركلة جزاء اقتنصها سولير (77).
وتخلف باريس سان جرمان مرتين عبر ماما بالديه من غينيا بيساو في الدقيقتين الثالثة و52، وقلص له الكرواتي أنتي بالافيرسا الفارق في الدقيقة 88.
وحافظ سان جرمان على سجله خاليا من الخسارة في مختلف المسابقات هذا الموسم وحقق فوزه الرابع تواليا في الدوري والحادي عشر معززا موقعه في الصدارة برصيد 35 نقطة معيدا الفارق إلى خمس نقاط عن مطارده المباشر لنس الفائز على ضيفه تولوز بثلاثية نظيفة الجمعة في افتتاح المرحلة.


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