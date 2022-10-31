بايرن واصل صحوته

دوليه

تابع بايرن ميونيخ صحوته وانتزع الصدارة بفوزه الكبير على ضيفه ماينتس 6-2، أول من امس في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الألماني. وحسم حامل اللقب في آخر عشرة مواسم، العائد بفوز كبير من أرض مضيفه برشلونة الإسباني بثلاثية نظيفة في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله ثلاثة أهداف، قبل أن يضيف مثلها في الثاني.

وبكّر الفريق البافاري بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة الخامسة عبر مهاجمه سيرج غنابري اثر تمريرة من الدولي السنغالي ساديو مانيه، وأضاف الواعد جمال موسيالا الهدف الثاني في الدقيقة 28 اثر تمريرة من الدولي الكاميروني إريك-مكسيم تشوبو موتينغ.

وحصل بايرن ميونيخ على ركلة جزاء في الدقيقة 43 انبرى لها مانيه، لكن الحارس روبن تسنتنر تصدى لها فتهيأت مجددا أمام الدولي السنغالي الذي تابعها داخل المرمى. وأهدر مهاجم ماينتس جوناثان بوركاردت ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، تابعها السويسري سيلفان فيدمر في شباك الحارس زفن أولرايش. وعزز لاعب الوسط الدولي ليون غوريتسكا تقدم بايرن مطلع الشوط الثاني اثر تمريرة من مانيه (58). وأضاف البديل الفرنسي الواعد ماتيس تيل الهدف الخامس بعد ثلاث دقائق من دخوله مكان مانيه، اثر تمريرة من النمسوي مارسيل سابيتسر (79). وقلص الدنماركي ماركوس إينغفارتسن الفارق مجددا (82)، لكن تشوبو موتينغ أعاده إلى سابق عهده بختمه المهرجان بالهدف السادس اثر تمريرة من الفرنسي كينغسلي كومان (86). ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 25 نقطة، فيما تجمد رصيد ماينتس، منافسه في الدور الثاني في مسابقة الكأس المحلية مطلع فبراير المقبل، عند 18 نقطة.

وحسم بوروسيا دورتموند مباراة القمة أمام مضيفه أينتراخت فرانكفورت عندما تغلب عليه 2-1 وارتقى الى المركز الثالث مؤقتا بانتظار فرايبورغ مع مضيفه شالكه. وكان دورتموند البادئ بالتسجيل عبر يوليان براندت ، لكن فرانكفورت أدرك التعادل بعد خمس دقائق بواسطة الدولي الياباني دايتشي كامادا. ومنح الدولي الإنكليزي الواعد جود بيلينغهام الفوز لدورتموند (52).

