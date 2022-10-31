النصر وألميريا في الرياض 9 ديسمبر

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ عن إقامة مباراة ودية بين النصر وألميريا الإسباني تحتضنها العاصمة الرياض. وقال آل الشيخ عبر حسابه على «تويتر»: تم الاتفاق بين نادي النصر وألميريا على مباراة يوم 9 ديسمبر في الرياض.ولا تعد هذه هي المواجهة الأولى بين ألميريا والفرق السعودية، إذ لعب مع الهلال خلال تحضيرات الفريقين للموسم الحالي بمدينة برمنغهام الإنكليزية أغسطس الماضي، وانتصر الفريق السعودي 2-1.ويملك تركي آل الشيخ نادي ألميريا الذي صعد إلى «لا ليغا» مطلع الموسم الحالي.