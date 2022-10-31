الزمالك جدد الثقة بمدربه

دوليه

جدد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور الثقة في الجهاز الفني عقب خسارة بطولة السوبر المصري يوم الجمعة الماضي أمام الأهلي (0 - 2) في الإمارات.ورفض مجلس إدارة الزمالك توقيع أي عقوبة مالية على اللاعبين أو الجهاز الفني مع تجديد الثقة في المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا وجهازه المعاون.ويدعم مجلس الزمالك الفريق ويرى أن اللاعبين لم يقصروا في مباراة السوبر المحلي أمام الأهلي لكن غاب عنهم التوفيق فقط.وحسم الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر لقب السوبر المصري للمرة الـ12 في تاريخه وهو الأكثر تتويجا باللقب بينما خسر الزمالك اللقب بقيادة مدربه البرتغالي جوسفالدو فيريرا.من ناحية أخرى طلب فيريرا من جهازه المعاون تجهيز ملخص لمباراة السوبر لتوضيح الأخطاء التي وقع الفريق فيها والعمل على علاجها في الفترة الحالية.واستأنف الزمالك تدريباته مساء أمس الأحد استعدادا لمواجهة إنبي في الجولة الثالثة من الدوري بعد غد.وتحدث فيريرا مع اللاعبين عقب عودة البعثة من الإمارات وأكد أنه يثق في قدراتهم جميعا وأن مسؤولية الخسارة تقع على الفريق كاملا لكن يجب تدارك هذه الخسارة سريعا.

