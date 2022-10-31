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دوليه

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كأس الهجن لـ «رياض»


حققت الذلول رياض العائدة لحسين الدواس كأس النادي الكويتي للهجن بعد فوزها في سباق النادي الثامن المخصص للجذاع قعدان على مسافة 3 كم بعد منافسة قوية مع الذلول صايت لشنار الهاجري والذلول المنتصر لعبدالله الهاجري.وتفوقت الذلول حبوبة لناصر العجمي بالشوط الاول و«الذيب» لقبلان الدوسري بالشوط الثاني و»ظن» لفلاح الهاجري بالشوط الثالث و«دسمان» ملك علي المري بالشوط الرابع. وفازت الذلول الاتحادية ملك ماجد الظفيري بالشوط الخامس و«كرار» ملك ماجد الظفيري بالشوط السادس و«الماركه» لربيح فراج العجمي بالشوط السابع و«عجلان» لمحمد العجمي بالشوط الثامن.


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