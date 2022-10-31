كاظمة «سوبر» اليد

محلية

تُوِّج كاظمة بطلاً لكأس السوبر لكرة اليد بعد أن كسر احتكار الكويت للبطولات المحلية طوال عشرة الأعوام الماضية بالفوز عليه 24-23 أول من أمس، فيما نال السالمية الميدالية البرونزية بتغلبه على الفحيحيل 26-25 على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة.

وأقيمت البطولة على مدى يومين بمشاركة الأندية الأربعة لأول مرة في تاريخ البطولة. واستطاع البرتقالي أن يوقف ألقاب الكويت الذي هيمن على جميع البطولات المحلية في المواسم العشرة الماضية، وأن يهزمه بفضل تركيز اللاعبين ورغبتهم الكبيرة في تحقيق أولى بطولات الموسم التي ستمنح الفريق دافعاً معنوياً مهماً في البطولات المقبلة وأولها الدوري الذي سينطلق 3 نوفمبر المقبل. بدوره تلقى الكويت الذي توج بالبطولة 3 مرات سابقة، هزيمة مفاجأة بعد موسم حافل حقق من خلاله الأبيض لقب بطل آسيا الذي بحث عنه طويلاً، قبل أن يحقق أيضا المركز الثالث في البطولة العربية التي اقيمت في تونس، والمركز التاسع في بطولة «سوبر غلوب» الدولية التي اقيمت في السعودية ونال نادي ماغديبورغ الألماني لقبها على حساب برشلونة الإسباني. وكانت التوقعات تصب في مصلحة الأبيض المدجج بالنجوم إلا أن رجال المدرب الإسباني انطونيو غارسيا بقيادة المحترفين التونسيين أنور بن عبدالله ومحمد فراد تمكنوا من مجاراة خصمهم طوال اللقاء عبر الهجوم السريع والدفاع القوي إلى جانب تألق الحارس تركي الخالدي الأمر الذي منح الفريق الأمل بقدرته على الفوز وهو ما تحقق بالنهاية بفارق هدف وحيد لكن عن جدارة واستحقاق. وسيفتح هذا الفوز والتتويج البرتقالي، باب الأمل أمام بقية الفرق من أجل إيقاف احتكار الأبيض للبطولات المحلية والعمل على تطوير فرقها من أجل المنافسة الجدية على البطولات وهو ما سيصب في مصلحة اللعبة من خلال التنافس بين عدد من الأندية على المراكز الأولى.

